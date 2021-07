DALIĆ ANALIZIRAO VATRENE NA EURU I ODGOVORIO REBIĆU: ‘Ja bih napravio jednu stvar, ostani frajer za cijeli život!’

Autor: F.F

Zlatko Dalić ostaje izbornik nakon što je Hrvatska ispala u osmini finala Europskog prvenstva od Španjolske. Izbornik je gostovao u HRT-ovoj emisiji Europeo te pričao o Euru, atmosferi u reprezentaciji, Rebićevim komentarima i ostalim zanimljivostima.

Neki reprezentativci osjetili su se prozvanim nakon komentara izbornika da su pojedinci ispucali svoje kredite. Među prvima se tu spominju Andrej Kramarić i Ante Rebić.

Dalić će morati posložiti momčad te promijeniti atmosferu u svlačionici prije kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru.

‘Igrali smo bez tri važna igrača’

Odmah se osvrnuo na poraz od Španjolske i ispadanje Hrvatske s Eura:

“Izgubili smo od jake momčadi i to bez tri važna igrača: Perišića, Lovrena i Barišia i to u produžecima. Imali smo dvije velike prilike da povedemo, ali očito nismo za više od toga. Najveće mjerilo za mene su navijači, oni su potrošili novac za put, vrijeme i oni su bili sretni i ponosni na ono što smo pokazali. Da je suprotno, izviždali bi nas. Cilj je bio prolaz grupe, ali Hrvatska vrijedi više. Sve ciljeve koje smo zacrtali otkako sam ja izbornik smo i ostvarili. Smatram se uspješnim jer uspješni ljudi ostvaruju svoje ciljeve. Naš sljedeći cilj je SP u Kataru.”, počeo je Dalić, pa se osvrnuo na Rebićev komentar:

“Moram prvo reći koji su to neuspjesi u ove tri godine. Imali smo 15 poraza u mom mandatu, a gubili smo od momčadi poput Francuske, Engleske, Portugala, Brazila, Španjolske i Belgije… Moje mrlje su 0:6 poraz od Španjolske, Mađarska i Slovenija. To su moji jedini neuspjesi. Igrali smo Ligu nacija koja je bila teška, a mi nismo bili pravi. Svaki komentar, sve što netko govori, ja podržavam. Svatko ima pravo reći što misli, ali ono što bih ja napravio, ne bi obrisao objavu. Ostani frajer za cijeli život.”

‘Tko sam ja da nekome zatvaram vrata?’

Zatim ga je novinar upitao je li si Rebić zatvorio vrata reprezentacije ovim komentarom, a Dalić je kratko poručio:

“Tko sam ja da nekome zatvaram vrata reprezentacije? Nisam ih nikome otvorio, a nikome ih neću ni zatvoriti.”









Uzdrmala ih je promjena kampa, nespremnost igrača, ali su mu zasmetali i novinari:

“Neki igrači stigli su potrošeni, a neki su se ozlijedili tijekom priprema i to je bilo očekivano. Pokušao sam ih što bolje pripremiti na ono što slijedi. Promjena kampa nas je uzdrmala, u Rovinju su odlični uvjeti, ali nismo imali mira. Novinari su otkrili naš sastav dan prije, dok sam ja engleski saznao na dan utakmice. Nije u redu napisati sve što smo napravili, razumijem da je to posao novinara, ali smatram da nije bilo mira u Rovinju.”

Osvrnuo se na utakmice Vatrenih

“Napravili smo jako malo u fazi napada protiv Engleske. U obrani smo sve dobro analizirali i točno smo znali gdje su najopasniji, a onda smo upravo na taj način primili pogodak. Sedam dana smo pričali o pokrivanju prostora i onda baš tako primimo gol”, a onda se osvrnuo na činjenicu da je Perišić obolio od korone:

“Koliko sam ja upoznat, svi su se cijepili ili su barem preboljeli koronu. To je osobna stvar, ne mogu, niti želim ikoga tjerati na to”, a onda je prokomantirao odluku da Rebić zamjeni upravo Perišića protiv Španjolske:









“On tu poziciju pokriva u klubu i činilo mi se kao najbolje rješenje. Cilj je bio da radi pritisak dok se branimo, kao i blokade njihovih kreiranja napada. Analizirali smo ih, znali smo da moramo brzo okrenuti stranu”, a onda je potvrdio da nije razmišljao o tome da Gvardiol igra stopera.

“Da je Barišić bio zdrav ne bih stavio Gvardiola na stopera. U Dinamu je igrao lijevog beka, u Ligi naciji je igrao lijevog beka. Već godinu dana je na toj poziciji.”

Dva velika kiksa protiv Španjolske – događa se

Naravno, dotaknuli su se i Rebićevih kopački i Gvardiolovog ispijanja vode protiv Španjolaca:

“Igrači to inače ne rade, ali i kad naprave ne primi se gol pa to nitko ni ne shvati. Duže je potrajalo ovaj put, ali to se događa. O tome nisam ja odlučivao, kopačke su bile uz aut-liniju i Rebić je dojurio te ih obukao, ja se nisam snašao. Događa se. Ne mogu se ja brinuti o kopačkama i o vodi, ali ja sam odgovoran i ne bježim od toga. Dvije bizarne situacije su nas kaznije i možemo biti tužni, to se moglo spriječiti, ali eto…Rekao sam i Jošku da koju god grešku napravi, ja ću snositi odgovornost. Pa on ima 19 godina, bit će nositelj reprezentacije sigurno idućih deset godina. Mlad je, odrast će, i mora učiti iz svojih grešaka.”

Osvrnuo se na nezadovoljne igrače te im poručio kako se kod njega netko može pokazati:

“Oni koji su nezadovoljni svojim statusom trebaju šutiti i raditi, čekati priliku, a kad utrče na teren neka mi to pokažu, neka dokažu da sam u krivu. A ne ići novinarima i stvarati negativu. Ne može se svima udovoljiti. Kako su Budimir, Pašalić i Oršić dokazali da sam u krivu, čim su dobili priliku. Pokaži da si nezadovoljan svojim igrama, a ne pričati okolo. Atmosfera i ambijent su jako važni.”

Odgovorio i na jedno od najvažnijih pitanja – ostaje li Modrić?

“Luka će sam odlučiti. Obavit ćemo razgovor, i svi znamo da bi bila velika šteta da napusti reprezentaciju. Sigurno nam može dati jako puno, ali ta odluka je isključivo na njemu. Razgovarat ćemo, kao i s ostalim igračima. Moramo neke stvari promijeniti”, rekao je izbornik, pa potvrdio da ima potpunu podršku HNS-a:

“Imam maskimalnu podršku od njih, imam autonomiju, sjajne uvjete. O suradnji i podršci mogu samo s pohvalom govoriti. S te strane nema apsolutno nikakvih problema.”

Najavio je i glavni cilj u bližoj budućnosti, a to je plasman na SP u Kataru. Pred izbornikom su neke teške odluke, ali on je toga svjestan i već je najavio promjene. I on i Vatreni već su nam stotinu puta pokazali da su najjači kada ih svi otpišu, pa neka to ponovno učine i s lakoćom odu u Katar.