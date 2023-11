Dalić aktivirao još jedan pretpoziv, evo tko se priključuje Vatrenima

Nevolje su zadesile Zlatka Dalića i Vatrene pred završne dvije utakmice u kampanji za plasman na Euro 2024. godine, koje će se igrati u Njemačkoj.

Lista ozlijeđenih igrača opet se popunila, novo ime ja uz Perišića, Oršića, Petkovića pa i Kramarića je Mateo Kovačić te je Zlatko Dalić odlučio nakon Nikole Valšića aktivirati još jedan pretpoziv i to iz HNL-a.

Podsjetimo, Hrvatska igra u gostima 18. studenog u Rigi protiv Latvije, a tri dana kasnije u Zagrebu dočekuje Armeniju i svi očekuju dvije pobjede i ipak na kraju plasman na Euro kroz skupinu, no te ne ovisi samo o našoj reprezentaciji.

Poziv u Rijeku

Dalić je nakon izostanka Kovačića odlučio pozvati još jednog veznog igrača, a izbor je pao na igrača Rijeke Marca Pašalića, koji će s 23. godine debitirati među Vatrenima.

Zlatko Dalić:

“We’ve been monitoring both Marko Pjaca and Marco Pašalić. We lack players on the left side. Pjaca is improving in form, and although not at his peak, he’s getting better. He can help us. Pašalić is also playing well, and if he continues like this, he could be… pic.twitter.com/XPB1tZkIAL

