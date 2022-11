‘DAJTE NAM POBJEDU PROTIV MALE I LOŠIJE HRVATSKE’: Otvoreno pismo izbornika Belgije koje je sve iznenadilo

Autor: Dnevno GIŠ

Izbornik zadnjeg suparnika Vatrenih u grupi F Belgije Roberto Martinez, napravio je do sada najbizarniji potez što se tiče izbornika na ovom Svjetskom prvenstvu.

Pritisnuti raznim aferama i lošim vijestima iz svlačionice Belgijci se ne nalaze u ugodnom položaju pred sutrašnju utakmicu protiv Hrvatske, a Martinez ima velikih problema u svlačionici Crvenih vragova, koja ne odiše zajedništvom.

Tako je Martinez odlučio napisati otvoreno pismo samom sebi, preciznije, pismo je napisao Roberto Martinez, izbornik Belgije – Robertu Martinezu, tehničkom direktoru Saveza.





Mala Hrvatska

Čudan potez Martineza i njegovo pismo postali su hit, a evo što je izbornik napisao sam sebi.

“Dragi gospodine Martinez, tehnički direktore Kraljevskog Belgijskog nogometnog saveza

Kao što smo dogovorili kod naše zadnje obnove ugovorne obveze, ovim Vas pismom obavještavam o evaluaciji moje izvedbe na Svjetskom prvenstvu u Kataru. To je moj treći veliki turnir s ovom organizacijom, a složit ćete se, naši rezultati u prethodnih šest godina bili su ništa manje no – impresivni. Ne samo da naša Belgija igra završnicu nekog velikog natjecanja peti put zaredom, što je već samo po sebi nezabilježen uspjeh u našoj povijesti, već je opet u igri za prolazak u nokaut-rundu. Jedna mala, jednostavna pobjeda protiv Hrvatske, zemlje s manje stanovnika i lošije plasirane na FIFA rang-listi od nas bit će dovoljna”, započeo je Martinez pa nastavio:

“Već sam vam objasnio u prethodnom pismu kako mi je, s lukavim planom, pošlo za rukom uzdignuti Belgiju do prvog mjesta na FIFA-ljestvici i kako smo tamo ostali više od tri godine. Sada bih volio istaknuti ključne točke novog plana za Vas. Više utakmica s najjačim reprezentacijama, maksimalni fokus na velika natjecanja i jednako takvo usmjeravanje na naše mlade igrače.

Dobro, teoretski, Belgija još može ispasti iz drugog kruga na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. No, ne bih sve skupa sada zamarao kompliciranim aritmetičkim modelima po kojima i Belgija i Hrvatska mogu ispasti. To su stvari na koje ni Vi, kao tehnički direktor, niti ja kao izbornik ne možemo izravno utjecati.









Ne možemo utjecati niti na to da naša momčad na jednoj te istoj utakmici primi dva gotovo identična pogotka. Može li on ući u teren da bi spriječio to? Ne može! Izbornik može samo planirati program treninga i postaviti 11 imena na taktičku ploču te napraviti pokoju zamjenu na samoj utakmici. Tako se može osigurati dugotrajan uspjeh. Nažalost, mediji imaju lošu naviku pa gledaju samo na jednu utakmicu, ne osvrćući se pritom ni na što prije toga. Samim time, mediji ne shvaćaju da se neki igrači mogu zamijeniti zbog toga da se sačuvaju za neku sljedeću utakmicu.

Ovo Svjetsko prvenstvo već je žrtva samog sebe. Činjenica da se naši igrači moraju baviti trivijalnim stvarima poput zaštite ljudskih prava za vrijeme turnira perfektno ga oslikava”, a za kraj osvrnuo se na recentne događaje u svlačionici:

“Nema prašine u zraku. Samo pokoji oblak koji se pomaknuo malo bliže nama ovdje u pustinji. Da, neke riječi pale su u svlačionici, ali ne, to ne znači da se ja ponašam ikako drugačije no što sam to činio svih prethodnih godina. Čim moj posao u Kataru završi, radujem se brzom produžetku ugovora, a na što mi je Vaš šef, predsjednik Kraljevskog nogometnog saveza, skrenuo pozornost proteklog tjedna.









U iščekivanju tog sretnog trenutka, s istim žarom u očima, kako ste već i navikli, nastavljam dalje i pripremam se za povratak u svoju Belgiju i svoj rodni Waterloo”.

S poštovanjem,

Roberto Martinez Montoliu, izbornik.