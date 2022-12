‘DABOGDA SVE IZGUBILI, TO SU PISALI O VATRENIMA’! Oglasio se Mamić: ‘Bog za sve ima plan, bravo Hrvatska!’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska slavi ulazak u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Katru, a slavlju se pridružio i Zdravko Mamić, dakako, iz Hercegovine gdje je u bijegu kako ne bi morao u zatvor u Hrvatskoj zbog pravomoćne sudske presude u aferi s izvlačenjem novca iz Dinama. Mamić je na Facebooku objavio svoj pogled na ovaj uspjeh Vatrenih, koji dolazi u vrijeme kada fizički više nije u hrvatskom nogometu, a po nekim vjerovanjima, više nije niti na daljinu, u kontaktima s ljudima koji su u Zagrebu.

Ako već više ne može vladati izravno, bivši šef Dinama s golemom ulogom u hrvatskom nogometu trudi se da se njegov glas čuje na popularnoj društvenoj mreži, a ondje je nakon hrvatskog plasmana među najboljih osam u Katru prosuo i bijes.

Mamić je pritom podsjetio na nekoliko osnovnih podataka, a potom je krenuo na stvari kako ih on vidi, s pričom o Dinamu i hrvatskoj reprezentaciji, a pritom je aludirao i na Joška Gvardiola, bivšeg jakog aduta zagrebačkih Plavih, ne spominjući ime mlade zvijezde Vatrenih.





‘Viceprvaci svijeta, a ne ulaže se ništa’

Mamić je podsjetio da je Hrvatska najmanja zemlja čija je reprezentacija došla do osmine finala, a potom i četvrtfinala u Katru, a prisjetio se i sjajne priče na putu do srebra u Rusiji, gdje je Hrvatska bila druga najmanja država čiji su reprezentativci došli do finala u povijesti SP-a.

Dotaknuo se i Dinama, spominjući da je u svojem igračkom rastu svoj put s Plavima gradilo najviše igrača koji su bili u akciji u dolasku do finala u Rusiji, a sada je tako i u proboju do četvrtfinala u Katru. “Viceprvaci svijeta u zemlji u kojoj se u nogomet ne ulaže ništa”, opisao je Mamić.

Napao i medije

“Reprezentacija kojoj je dio medija prije pet godina pisao ‘Sve izgubili dabogda’ i pozivao na bojkot”, dodao je Mamić o Vatrenima, prije nego je usmjerio pozornost prema Jošku Gvardiolu iako ga nije imenovao.

“Reprezentacija u kojoj igra najbolji mladi branič svijeta za kojeg dio medija čini sve kako bi umanjili značaj Dinama, koji ga je prepoznao i podario reprezentaciji”, objavio je bivši izvršni predsjednik Dinama.

“Bog za sve ima plan! Usprkos svima, BRAVO HRVATSKA!”, zaključio je Zdravko Mamić.