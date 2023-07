Da nije Dalića ovi Hrvati ne bi sad baš trpali milijune u džep: Njega je Mamić potjerao i za neke je iznenađenje

Autor: Andrija Kačić Karlin

Da su Hrvati odavno postali nogometni kolonizatori i nije neki naročit zaključak. Pogotovo, nakon serije veličanstvenih rezultata na zadnje dvije svjetske smotre. Naši igrači nastupaju po najvećim europskim, dakle i svjetskim klubovima, dočim nam možda treneri sveukupno nisu toliko uspješni, ali znamo ih imati u ligama „petice„, poput Nike Kovača, Ivana Jurića, Igora Tudora.…

Međutim, sada se događa jedna nova pojava. Nagla, iznenađujuća, ali se je može shvatiti kao iznimnu potvrdu vrijednosti našeg nogometa. Bogata i željna nogometne afirmacije Saudijska Arabija kao da je „poludjela„ za Hrvatima. Uzima naše igrače, trenere, novac nije bio problem, niti će biti…

Prvi je na meti bio dugogodišnji igrač Intera i jedan od kamena temeljaca naše reprezentacije. Marcelo Brozović! Iako je još u najboljim godinama odlučio se prihvatiti ponudu Al Nassra, kluba u kojem igra i Cristiano Ronaldo. Brozović je ovim transferom postao jedan od mnogih vrhunskih igrača Europe koji su otišli baš u Saudijsku Arabiju.





Hrvati krenuli put Arabije

Njegova plaća je ekstremna, on će, godišnje zarađivati 33 milijuna eura, što iznosi preko 90 tisuća eura dnevno, to jest 1,05 eura po sekundi. Zvuči apsurdno, ali istinito je. Petro-dolari su to, ima ih napretek.

“Ti naftaški dolari već dvadesetak godina unose kaos na nogometno tržište. ovo sada je samo kulminacija. Što ne znači da unskoroj budućnosti neće biti i jači usisivač iz Saudijske Arabije. Dosad su tamo išli za novcem pomalo ocvali igrači, Brozović je tipičan primjeer da sad idu tamo i igrači koji su još u punoj snazi”, objasnio nam je Ilija Lončarević.

Tek što smo akceptirali odlazak Brozovića u Saudijsku Arabiju kao grom iz vedra neba došle su nove vijesti.

Pa je tako Slaven Bilić postao novi trener tamošnjeg Al Fateha. Šestoplasirana momčad prošloga prvenstva Saudijske Arabije nije prvi Bilićev posao u tom dijelu svijeta. Još ranije je vodio Al Ittihad. S kojim se nije baš rastao u najboljim odnosima. Naime, Bilić je bio samo nekoliko mjeseci na klupi Al-Ittihada 2018. godine. Nakon iznenadnig otkaza, dvije godine i četiri mjeseca prije isteka potpisanog ugovora, FIFA je presudila da mu Saudijci moraju isplatiti čak 15 milijuna američkih dolara odštete. I to je učinjeno.

Financijski detalji Bilićevog angažmana s Al Fatahom zasad nisu poznati.

Podsjetimo se, Bilić je bio bez angažmana još, od proljeća kada je napustio engleskog drugoligaša Watford, a u posljednje vrijeme spominjao se kao mogući trener nekih turskih (Adana i Trabzonspor) i engleskih klubova (Sheffield Wednesday).









I to nije sve. Praktički istovremeno naš Igor Jovićević postao je novi trener saudijskog klub Al Raed. Posljednju sezonu Jovićević je vodio Šahtar iz Donjecka osvojivši naslov prvaka Ukrajine. Prije toga dvije godine je vodio Dnipro-1 u koji je stigao iz zagrebačkog Dinama kojeg je vodio samo dva mjeseca.

Imamo mi još jednog trenera u saudijskom nogometu, Krešimir Režić vodi Al Tai. Sjećamo se njegovih riječi prije početka svjetske smotre u Kataru:

„Čak bih rekao da je u Saudijskoj Arabiji popularniji Zlatko Dalić nego, recimo, Luka Modrić, Radio je tu godinama, njegove uspjehe doživljavaju kao svoje. Naravno, Saudijci vole Hrvatsku i hrvatsku nogometaše, u Arabiji se jako prate sve najjače lige, tako i naši igrači„.

Pa se zaključak nameće sam od sebe. Vrata Hrvatima u Saudijskoj Arabiji zaista je šitom otvorio Zlatko Dalić. I svojim radom u toj zemlji i uspjesima hrvatske reprezentacije koju vodi tako uspješno šest godina.









Podsjetimo, Zlatko Dalić 2010. godine postao je trenerom tafa novoga prvoligaša Saudijske Arabije – Al Faisaly iz Harmaha. U toj sezoni po izboru novinara Saudijske Arabije proglašen je trenerom godine. U klubu ostao je do 2012. godine kada je dobio poziv za vođenje olimpijskog reprezentacije.

Neminovno će i kvaliteta saudijske lige ojačati, kao i reprezentacija. A zato će najzaslužniji biti – Hrvati. Ili jedan Hrvat. Vidjeti ćemo.