‘DA JE ŽIV, DANAS BI BRANIO ZEMLJU’: Ova legenda pričala je samo ruski, a učenici su se okrenuli protiv Putina…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bijesni strašan, nemilosrdan rat u Ukrajini. Opasan po budućnost čovječanstva. U takvim trenucima sport malo koga zanima, ali i kroz sport Ukrajina je stvarala, čuvala i naposljetku zadržala svoj neosporni identitet. Ispričat ćemo vam priču o jednim od najvećih trenera svih vremena, Ukrajincu Valeriju Lobanovskom. Tvorcu uspjeha i kijevskog Dinama i bivše reprezentacije Sovjetskog saveza. Zapadni novinari nisu ga se ustručavali zvati i – nogometnim veleumom.

Valerij Lobanovski je pričao samo ruski, ali se osjećao iskonskim Ukrajincem. I danas mnogi ukrajinski nogometaši koji su također nastupali za Sovjetski savez proklinju Ruse jer su napali njihovu zemlju.

Doista, Valerija Lobanovskog, slavnog „pukovnika„ smatra se nogometnim genijalcem, on je jedan od najvećih trenera svih vremena. Inače, ovaj ukrajinski stručnjak te magistar sportskih znanosti rođen je 6. siječnja 1939., a umro je 13. svibnja 2002. godine.

Lobanovski je u svoboj impresivnoj karijeri uzeo 30 trofeja. Zaslužan je za razbijanje ruske dominacije u bivšem SSSR-u jer je vodeći kijevski Dinamo uzeo šest naslova državnog prvaka. Njegov je Dinamo 1975. postao prva sovjetska momčad koja je osvojila neki veliki europski trofej.

Pobjedom u finalu nad sjajnim mađarskim Ferencvarosem Kijevljani su osvojili Kup pobjednika Kupova. Već nekoliko mjeseci kasnije, Dinamo je razbio i najbolju europsku momčad, Bayern. Bavarci predvođeni Franzom Beckenbauerom, Gerdom Mullerom i Seppom Maierom u dvije utakmice europskog Superkupa izgubili su ukupno 3-0.

„Možda smo mi najbolja momčad u Europi, ali oni su najbolji na svijetu„, govorio je veliki Beckenbauer itekako impresioniran igrom sovjetske (ukrajinske) momčadi.

Njegove metode unaprijedile su i nizozemsku varijantu totalnog nogometa. -Valerij Lobanovski je bio izrazito sistematičan trener s metodama ispred svog vremena. U njegovo doba nogometna analitika nije bila niti približno razvijena kao danas, no prije 40 godina Lobanovski je sve to imao u glavi.

Svakog je trenutka znao svaki detalj o svojim igračima dok su mu treninzi bili građeni na dostignućima iz medicine, psihologije, nutricionizma i sociologije.

Te ideje ne bi mogao razvijati da se nije odselio iz Dnjipra kojeg je vodio do 1974. godine. Dolaskom u kiijevski Dinamo koji je praktički ‘držao’ reprezentaciju SSSR-a, dobio je čvrste temelje za izgradnju nečeg velikog. Nedodirljivi autoritet strogo je provodio ideje i to na diktatorski način. Oleksandr Kapsalis koji je igrao pod njegovim vodstvom rekao je:

„Bolje se nemojte šaliti s njim. Ako vam da uputu i vi mu kažete: ‘Ja mislim…’, on vas pogleda i počne se derati na vas: ‘Nemoj misliti! Ja mislim za tebe, ti igraj!

U tri je navrata vodio kijevski klub, a treći put je stigao 1997. Jednako ‘tvrd’, ali i dalje samouvjeren. Popustio je po pitanju kontroliranja situacije i postao bliskiji igračima. Potpisuje ‘proizvodnju’ danas ukrajinskih nogometnih legendi Oleksandra Šovkovskog, Sergeja Rebrova i najpoznatijeg, Andreja Ševčenka.

“Da je Lobanovski živ, bio bi na prvoj liniji bojišnice”, rekao je za Efe Aleksej Mikhailičenko, koji je igrao u finalu Eura za Sovjetski savez 1988. protiv Nizozemske.









Čak i za vrijeme proeuropske revolucije Majdana (2014.), kip Lobanovskog postavljen ispred Dinamovog stadiona i smješten usred barikada poštivali su i revolucionari i interventna policija. Ono što najviše boli nacionalne nogometne zvijezde poput Mihajličenka, Jevtušenka ili Besonova je to što ruski narod šuti i popušta pred militarističkim planovima šefa Kremlja Vladimira Putina.

Na ulazu u stadion kijevskog Dinama i dalje je najava prvenstvene utakmice koja je zakazana za 26. veljače u 14 sati protiv Inhuletsa, utakmice koja se nikada nije odigrala jer je nakon zimske stanke otkazan nastavak ukrajinskog prvenstva. Jer, Rusija je dva dana ranije napala Ukrajinu…

“Rusija je bolesna zemlja. Šteta što smo susjedi. To nam je samo donijelo probleme. Ne možete razgovarati s ruskim narodom, oni su zombiji”, kaže bivši ukrajinski nogometaš Mihajličenko. Dotični nogometaš inzistira na tvrdnji da su Ukrajinci drugačiji od Rusa…

“Ne želimo živjeti s neobrazovanim Rusima. Mi smo drugi ljudi. Rusi su izvanzemaljci”, kaže Mihajličenko. Nadalje, Mihajličenko koji je iz sigurnosnih razloga okupio cijelu svoju obitelj u kući na periferiji Kijeva, uvjerava da je Putin uspio ujediniti sve Ukrajince.









“Sada jedino što nedostaje je da svijet izađe na ulice i podrži nas protiv Rusije”, kaže on.

Vadim Jevtušenko, još jedan učenik Lobanovskog, optužuje Putina da je “propagandom” i “pranjem mozga” “nekoć miroljubivi ruski narod učinio krivcem u svemu što se događa u Ukrajini u posljednjih deset godina”.

“Putin je zločin počinio uz tiho odobravanje ruskog naroda. Da Rusi nisu bili tako pasivni, ne bi se usudio na takav korak. To što ruski narod šuti je jako tužno”, kaže.

“Lobanovski nikada nije progovorio ni jednu riječ ukrajinskog, ali on je simbol naše zemlje”, rekao je Artiom Frankov, popularni ukrajinski sportski novinar. Zauzvrat, Jevtušenko objašnjava da je u sovjetsko vrijeme jedini jezik u visokoj naobrazbi bio ruski, ali to ne znači da ti ljudi rođeni u SSSR-u nisu bili “ponosni što su Ukrajinci”.

“Jezik ne znači ništa. Ja sam Ukrajinac i razumijem jezik, ali govorim ruski, budući da sam rođen u Dnjepru, na istoku zemlje”, objašnjava Jevtušenko. Prema njegovom mišljenju, Putin je mislio da će “stanovnici ruskog govornog područja primiti ruske tenkove s cvijećem i dobio je dobru pljusku”.

“To je pravi prikaz domoljublja. On to nikada nije razumio. Mi Ukrajinci smo narod, a Ukrajina neovisna zemlja”, naglasio je.

Nije ostao postrance ni druga legenda ukrajinskog nogometa Vladimir Besonov. Uzeo je pušku i upisao se u redove jedinica teritorijalne obrane. “Ne trebaju nam Rusi ovdje. Mi ćemo braniti svoju domovinu i svoje kuće”, rekao je u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Besonov, čiji su stav jako hvalili njegovi sunarodnjaci, bio je uvijek adut Lobanovskog, budući da je “igrao na svim pozicijama”.

“Lobanovski je bio trener sposoban stvoriti momčad na visokoj razini s resursima koje je imao u rukama. Učinio je to u Dinamu i sovjetskoj reprezentaciji”, objašnjava sportski novinar Frankov.

“Bio je praktičan čovjek. Možeš biti domoljub, a ne znati ukrajinski”, inzistirao je dotični pisac sportskih događaja u Ukrajini.