‘ČULE SU SE SIRENE, ODMAH SMO BJEŽALI’ Potresna priča legendarnog Hrvata, ne zaboravlja let aviona iz Srbije

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Pri kraju sjajne klupske nogometne sezone, i velika završnica u kojoj se u finalu Lige prvaka susreću Liverpool i Real Madrid proći će u znaku ukrajinske obrane od napada ruskih snaga, u borbi koja se proteklih mjeseci itekako odrazila i na sportskoj sceni. Rusi su pretrpjeli brojne sankcije sportskih organizacija, a Ukrajincima dolaze brojne poruke podrške, između ostalog, i u riječima Liverpoolovog trenera Juergena Kloppa uoči ovog finala.

‘Posvetit ćemo ovu utakmicu svim ljudima Ukrajine’, kazao je veliki Nijemac, koji je imao snažnu poruku i za Ruse. Upravo je Rusija trebala ugostiti ovosezonsko finale Lige prvaka, prvotni domaćin bio je Sankt Peterburg, a nakon što se to promijenilo uslijed sportskih sankcija, Klopp je uoči finala u smjeru Rusije ‘potegnuo’ bez ustezanja. ‘Život se nastavlja i nakon što ga pokušate uništiti’, bile su riječi Liverpoolovog njemačkog trenera.

Rat je i dalje svima u mislima, a bilo je tako i u pogledu koji je imao Dario Šimić, legendarni nekadašnji hrvatski nogometaš, koji je uoči finala Lige prvaka u razgovoru za talijanski Il Posticipo približio dio svojeg životnog puta. Dok se nastavlja rat u Ukrajini, 46-godišnji slavni nekadašnji Vatreni sjetio se svojeg doživljaja Domovinskog rata, u svojim tinejdžerskim godinama u Zagrebu.





‘Jako je teško to proživjeti’

‘Bilo je to neopisivo. Dok mi je bilo 14, čule su se sirene, avioni su preletjeli Zagreb i odmah smo bježali u skloništa. Srećom, moj grad nije doživio puno bombardiranja. Proživjeli smo rat i znamo što to znači, nadam se da toga više neće biti. Jako je teško to proživjeti’, rekao je Šimić.

Danas uživa gledajući sina

Nakon ratnih godina, Šimić je počeo graditi svoju veliku profesionalnu karijeru, prvo u Dinamu, a zatim sa značajnim tragom koji je ostavio u Italiji, igrajući za oba milanska velikana, Inter i Milan. Danas je u nogometu ponajprije kao veliki navijač svojeg 18-godišnjeg sina Roka, mladog hrvatskog reprezentativca, koji je proveo sezonu u austrijskom Lieferingu na posudbi iz Red Bull Salzburga i imao je 19 golova u 24 utakmice u austrijskoj drugoligaškoj konkurenciji.

Dario Šimić je za Il Posticipo otkrio da je sinu dao savjet da gleda kako je igrao Pippo Inzaghi, jedan od njegovih poznatih suigrača, napadač koji se uvijek znao snaći pred golom protivnika. ‘Roko je rođeni napadač, rekao sam mu da napravi nešto posebno svakog dana. Na pravom je putu. U dobrom je klubu u kojem su rasli sjajni igrači, ide mu dobro, zabio je sveukupno 32 gola, 19 u austrijskoj drugoj ligi, a bio je i vodeći strijelac u europskoj Ligi mladih. Tu je i šest golova u mladoj reprezentaciji’, približio je stariji Šimić odlični ovosezonski put svojeg nadarenog 18-godišnjeg sina.