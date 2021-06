Izvor: Wochit/Photo by Justin Setterfield/Getty Images

ČUDO U BUKUREŠTU! Dinamovac izjednačio u zadnjim sekundama, fantastični Švicarci izbacili svjetske prvake nakon ruleta jedanesteraca!

Autor: F.F

U fantastičnoj utakmici svjetski prvaci Francuzi ispali su s Europskog prvenstva od Švicarske. Iako su bili apsolutni favoriti, Francuzi nisu uspjeli s lakoćom slaviti protiv hrabrih i sjajnih Švicaraca, koji su nakon jedanaesteraca izbacili Francuze.

Već u 15. minuti šok za Francuze. Zuber je lijepo ubacio, a na pravom mjestu našao se Haris Seferović koji glavom matira Llorisa.

Na predah se išlo s vodstvom Švicaraca, a u drugom poluvremenu vidjeli smo pet pogotka, čudne odluke VAR-a, neiskorištene kaznene udarce…

Kazneni udarac, pogodak i Švicarci koji ne odustaju

U drugom poluvremenu Francuzi su odmah mijenjali, ušao je Coman umjesto Lengleta te su svjetski prvaci sve karte bacili u napad, a onda situacija koja je zbunila sve na terenu. Zuber je prošao pokraj Pavarda, Francuz ga ruši, ali se utakmica nastavlja dalje. Francuzi su odmah na drugom kraju stvorili šansu te nakon kontakta s obrambenim igračem, Mbappe pada i sudac zaustavlja igru. No, ne kako bi dosudio kazneni udarac za Francusku nego Švicarsku od prije dvije minute! Rodriguez je preuzeo odgovornost, ali Lloris mu brani udarac!

Onda ide ‘blitzkrieg’ Francuske. Dva pogotka Benzeme u dvije minute i činilo se kako će to svjetski prvaci privesti mirnom kraju. Činilo se da je to to kada je u 75. minuti prekrasnim pogotkom Pogba povisio na 3:1. S otprilike 20-ak metara Pogba je pogodio neobranjivo u rašlje.

A onda ponovno Švicarska! U 81. minuti na asistenciju Mbabu ponovno zabija Seferović i ponovno glavom! 3:2 i Švicarci kreću po izjednačujući pogodak. Prvo je Gavranović zabio iz zaleđa, a popravni ispit nije propustio kazniti! Prekrasno je pogodio za 3:3 u 90. minuti te je Dinamov napadač postao junak Švicarske. U posljednjim sekundama Coman je zatresao gredu Švicaraca, ali išlo se u produžetke.

Produžeci i penali

Prvi prijete Francuzi, zakuhali su situaciju pred golom Švicarske i lopta na kraju dolazi do Pavarda koji nekako uspjeva zapucati, ali sjajno brani Sommer! Zbog ozljede je igru napustio dvostruki strijelac Benzema, a ušao je Giroud. Loše vijesti za svjetske prvake.

Sve je odlučeno penalima, prvi su pucali Švicarci, točnije Gavranović. Sigurno je pogodio, a zatim su redom zabijali: Pogba, Giroud, Thuram i Kimpembe za Francusku te Schar, Akanji, Vargas i Mehemdi za Švicarsku. Odlučujući peti penal pucao je ponajbolji igrač svijeta, Kylian Mbappe, no Sommer sjajno čita, brani i vodi Švicarsku u četvrtfinale!!