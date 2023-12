Čudno je da u ime Dalića i Vatrenih nisu mogli još puno ranije napraviti taj potez

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dobro znamo što se prije nekoliko dana dogodilo. Vlada, Grad Zagreb i Zagrebačka nadbiskupija postigli su dogovor glede izgradnje novoga stadiona na Maksimiru, po kojem će Crkva odustati od zahtjeva za povratom nekretnina na spomenutoj lokaciji, a zauzvrat će dobiti deset drugih lokacija u glavnom gradu, priopćeno je u četvrtak iz Grada Zagreba.

I dobro je to, možemo pomisliti da se konačno nešto pokrenulo u izgradnji stadiona kakvog Zagreb odavno zaslužuje:

“Taj potez se mora pozdraviti, ja bih ga nazvao otvaranjem vrata za gradnju stadiona baš tamo gdje stadion i treba biti, na kultnom Maksimiru”, veli Tomislav Duhaček, predsjednik udruge “Dinamo je Maksimir”, udruge čiji je cilj izgradnja suvremenog stadiona u hrvatskoj metropoli.

Zašto se toliko čekalo?

Potez razmjene zemljišta čin je koji doista otvara mogućnosti ubrzanja cijelog procesa gradnje stadiona. No, automatski se postavlja pitanje zašto se do tog rješenja nije došlo ranije. Ta, u nas je pitanje stadiona otvoreno skoro tridesetak godina…

Naš, napose zagrebački sportski i društveni život bez pristojnog stadiona bio je desetljećima obilježen bezbrojnim skandalima, manipulacijama, pronevjerama i pljačkom, sve u ime obnove ili gradnje stadiona. Pritom su Zagreb, Dinamo, i reprezentacija, dakako, bez stadiona bili okrnjeni i oštećeni u svom djelovanju, imidžu i perspektivi.

Nadalje, ako upućeni tvrde da se u obnavljanje, malo-pomalo maksimirske grdosije utrošilo dosad sto milijuna eura to vam jednostavno znači da se za te novce u Hrvatskoj moglo sagraditi ili obnoviti nekoliko stadiona. Sve u ime “obnove”.

Spora hrvatska politika

Stadion u Maksimiru još uvijek strši onako nezgrapno nedovršen, sramoteći sve nas same, pa čak i one koji na njemu igraju, kamoli ne i one koji su ga doveli do tog stanja. Tako se lako da zaključiti da je maksimirski stadion samo vječni stadion u izgradnji, stadion u Maksimiru, koji ne zadovoljava ni estetski ni funkcionalno, a o komforu za gledatelje da ni ne govorimo. Zagrepčani su za Maksimir već izdvojili novaca koliko bi bilo dostatno za dva nova, pristojna stadiona.









Sada kada znamo da će se stadion graditi u Maksimir otvaraju se nove enigme. kakav, kojeg kapaciteta treba biti novi stadion? Odgovor je jasan, samo znaju li ga oni koji su dogovarali razmjenu zemljišta s Crkvom i koji će neminovno sudjelovati u planiranju i građenju?

Zagrebu ne treba mali stadion, kao što obiteljima od postradalih u potresu ne treba život do tko zna kada u kontejnerima. Zagreb ne treba kontejner od stadiona od kapaciteta nekih dvadesetak-tridesetak tisuću tisuća mjesta. Zagreb bi gradnjom novog stadiona, pa makar to bilo učinjeno od Dinama, koncesionara, ma od bilo koga, morao napraviti stadion od barem 45 tisuća sjedalica. Da bi mogao konkurirati za najveće europske utakmice i finala europskih kupova. Ali, i da bi Dinamo u Europi, pa i reprezentacija imala primjeren ambijent u velikim utakmicama.

Polovična rješenja nikom ne trebaju

Zamislite, odlučujuću utakmicu za odlazak na svjetsku smotru igraju Hrvatska i Engleska, a mi smo napravili kontejner od stadiona s dvadesetak tisuća mjesta, a deset puta ljudi želi na tu utakmicu. Pitanje stadiona više ne zaslužuje polovično rješenje.









Valja biti zadovoljan činjenicom da će stadion biti napravljen na Maksimiru, na mjestu današnje stadionske ruine. Jer, napuštanje Maksimira bilo bi urušavanje tradicije. Pa na toj zemljišnoj čestici se stvarala povijest Dinama, stasavali najbolji hrvatski i europski igrači.

Nadalje, samo veliki stadion pruža neslućene prednosti komunalne infrastrukture, samoodrživosti, popratnih sadržaja. Kako to čine sve europske metropole. Uzgred budi rečeno, Hrvatska je jedina reprezentacija koja je ne može u svom glavnom gradu igrati bitne utakmice reprezentacije. I ova koja se neki dan igrala protiv Armenije pokazala je da se to učinilo na silu.

Povijest obnove i muljanja oko zagrebačkog stadiona baš je bremenita. Nisu uopće sporne kritike prema Gradu Zagrebu, bez obzira tko držao vlast. Tu nema čega nije bilo. Jer, neshvatljivo je dosadašnje bacanje novca na održavanje ruševine, nakon što je bačeno 750 milijuna kuna na izgradnju nezgrapne sjeverne tribine, pa nakon što je bačeno gotovo 700 milijuna kuna nekorištenjem poslovnih prostora od nekih 20 tisuća četvornih metara tijekom 22 godine…Računajte tu na najam tog prostora od nekih desetak eura po četvornom metru.

Maksimir je danas ruglo na kraju grada, ne zemljopisno, nego u prioritetima cijelog društva. Maksimir je nedjeljivi dio hrvatske sportske povijesti i hrvatskog javnog života i zaista je šteta što nisu kažnjeni svi oni koji su ga nebrigom uništili. Stadion koji je oronuo i čije su tribine zatvorene za posjetitelje zbog mogućnosti urušavanja, a natkriveno nije niti jedno jedino mjesto, fakat nije prikladan na za skladište.

Ajde, rješavanjem pitanja zemljišta, rekosmo, vrata su otvorena. No, ne očekujmo brzo rješenje. Ovako stoje stvari. Naime, za izgraditi stadion uz izdavanje potrebnih dozvola i atesta treba najmanje nekoliko godina, pa da se i u projekt krenulo danas. Kako se još nije krenulo, nije se ništa ni poduzelo, moramo se veseliti konačnom dogovoru u trokutu – vlada, Zagreb i Crkva – ali pravi posao tek predstoji.

Do tada možemo samo razmišljati tko je odgovoran za ovoliko dugo čekanje. Krivac ne može biti nitko drugo doli visoka, najviša politika. Neka je i naš Savez djelimice krivac, opet ne može biti prvooptuženi za činjenicu da Zagreb nema stadion. Svugdje u Europi stadioni se grade uz pomoć svojih vlada, eventualno najbogatiji klubovi svijeta grade sami sebi stadione. Hrvatska je ipak daleko od tog stanja.

Ako se nije iskoristila euforija i strast nakon svjetske smotre u Rusiji, prije samo pet godina, a sjećamo se i te kakvih riječi o brzopoteznoj gradnji stadiona, onda se bojimo da bi na stadion u glavnom gradu mogli čekati opet dugo. Bez obzira što je rješeno zemljište. Bezbroj je tu interesa…

U tom zatvorenom krugu, zapravo otvorenoj sramoti, Hrvatski nogometni savez snalazi se kako može. Srećom, stoji i taj već 42 godine star stadion u Splitu, sagradio se neki novi u Osijeku, dočim Osijek i Rijeka imaju „stadiončiće„ a ne stadione. Koji mogu poslužiti za „male„ utakmice, kada se ne očekuje nego tek koja tisuća gledatelja. Što je najgore, Zagreb nema ni „mali stadiončić„.

I sve bi se to dalo podnijeti da mi imamo reprezentaciju razine Moldavije, koja igra kvalifikacije tek da popuni broj sudionika, da nemamo klub iz glavnog grada koji zna biti europski hit, a o reprezentaciji koja uzima medalje s najvećih natjecanja da i ne govorimo.

Još ćemo se načekati do stadiona u Zagrebu, a ni ne znamo kakav će biti.