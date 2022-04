ČUDESNI BENZEMA OSVOJIO LONDON: Real izdominirao Chelsea i došao na korak do polufinala

Nakon što je su srušili PSG sjajnim preokretom Real je večeras pobjedio aktualnog prvaka Europe, Chelsea, te su napravili važan korak ka polufinalu.

Bila je to još jedna čudesna večer Karima Benzeme koji je ove sezone igra u formi života. Nakon hattricka protiv Pariza isto je napravio i večeras u Lonodnu.

Poveo je Real u 21. minuti.Vinicus je sjajno centrirao, a lopta je savršeno došla do francuskog napadača koji odlično pogađa glavom. Tri minute kasnije, Modrić je snajperski precizno pogodio glavu Benzeme koji još jednom zabija glavom ovaj put za 2:0.

Tri komada Benzeme

Glavomet je nastavljen i u 40. minuti kada je Havertz zatreseo mrežu nakon ubačaja Jorginha. Početkom drugog djela Mendy radi veliku grešku poklanja loptu Benzemi koji mirno zabija za 3:1 i veliko slavlje kraljevskog kluba.

Nadodajmo kako je Kovačić ušao u drugom poluvremenu i unio je dosta živosti u sredini terena Chelsea, no to nije bilo dovoljno protiv sjajnog Reala.

Nakon teškog poraza od Barcelone Real se vraća na pobjednički kolosijek, a Chelsea s druge strane nakon neugodnog poraza od Branforda sada je nadigran od Madriđana i ušli su u lošu formu.

U drugom susretu večeri Bayern je neočekivano poražen s 1:0 od Villareala. Uzvrati su na rasporedu slijedeći tjedan.

– His most goals in a single season at Real Madrid

– Two goals against Chelsea and PSG

– Only the fourth player to score 80 #UCL goals

Karim Benzema, 7/1 for the Ballon d'Or… 👀

18+ | BeGambleAware#UCL #CHERMA pic.twitter.com/ocnPJPJG8X

— BettingOdds (@BettingOddsUK) April 6, 2022