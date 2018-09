Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

ČUDESNA NOGOMETNA I ŽIVOTNA PRIČA LUKE MODRIĆA: Od prognanika do najboljeg igrača svijeta

Autor: HINA/B.H.

Čudesna nogometna priča Luke Modrića zaokružena je u londonskom Royal Albert Hallu nagradom za najboljeg nogometaša svijeta u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA).

“Nikada nisam sumnjao u sebe, bez obzira što drugi jesu. Bilo je svakakvih priča, ali ja sam vjerovao do mogu doći do mjesta gdje sam sada, te stvari su mi bile dodatna motivacija. Jednostavno, nikada nisam odustao od svojih snova”, kazao je Modrić dan uoči najvažnije utakmice u povijesti hrvatskog nogometa, finala svjetskog prvenstva u Rusiji.

Upravo te rečenice možda i najbolje oslikavaju njegovu karijeru, snažan karakter i samopouzdanje. Modrić je prošao trnovit put do svjetske slave. Imao je teško djetinjstvo obilježeno ratom i odrastanjem u izbjeglištvu. Djetinjstvo kakva su imala, nažalost, mnoga djeca u Hrvatskoj ratnih devedesetih. Sumnjalo se i u njegove igračke kvalitete. Imao je i još uvijek ima problema sa zakonom u Španjolskoj i Hrvatskoj. No, Modrić je danas jedna od najvećih svjetskih nogometnih zvijezda, a nagrada za najboljeg nogometaša svijeta šlag je na tortu fantastične sezone u kojoj je osvojio srebro na svjetskom prvenstvu, čak pet klupskih trofeja s Real Madridom i tri najveća individualna priznanja koja neki nogometaš može dobiti.

Postao je najbolji nogometaš svijeta, najbolji nogometaš Europe i najbolji nogometaš svjetskog prvenstva.

Koliko je velik Modrićev uspjeh možda i najbolje oslikava podatak kako je Luka postao prvi nogometaš u posljednje 24 godine koji je u istoj godini dobio nagradu za najboljeg nogometaša svijeta i za najboljeg igrača svjetskog prvenstva. Posljednjem je to uspjelo Brazilcu Romariju 1994. godine.

Modrić je rođen u Zadru, a djetinjstvo je proveo u mjestu Modrići kraj Zatona Obrovačkog. Nažalost, njegovo bezbrižno odrastanje prekinula je srpska agresija. U prosincu 1991. četnici i pripadnici JNA ubili su njegovog djeda Luku, po kojem je dobio ime, zajedno s još nekoliko mještana. Nakon što mu je djed ubijen, Lukinu su kuću zapalili i cijela obitelj je zbog srpske agresije morala u izbjeglištvo preselivši se u Zadar gdje su bili smještni u hotelu Iž. Luka je svaki trenutak koristio za igru s loptom, pa tako kruži anegdota kako je maleni Luka razbio više prozora loptom nego srpske granate u napadima.

Luka je prve nogometne korake napravio u nogometnoj školi Zadra. Njegov talent je otkrio Tomislav Bašić, a zanimljivo unatoč darovitosti mnogi su smatrali kako je fizički slab i kako za njega nema budućnosti u nogometu.

No, Bašić je uvjerio čelnike Dinama kako neće pogriješiti ukoliko ga dovedu.

“Modrić je bio predodređen za to da postane vrhunski igrač, no ljudi su u to vrijeme krivo zaključivali jer je bio fizički slab,” kazao je Bašić koji je preminuo u veljači 2014.

Prve tri sezone je nastupao za kadetsku i juniorsku momčad ‘modrih’, a Dinamo ga je 2003. poslao u Zrinjski iz Mostara u kojem je sa samo 18 godina bio proglašen za igrača lige. Mnogo puta je Luka izjavio kako mu je iskustvo u Zrinjskom bilo neprocjenjivo i kako ga je to u jednu ruku i odgojilo kao igrača.

“Modrić je oduvijek pokazivao kreativnost i imao jedan urođeni dar. Uvijek bi pronašao način kako da se nametne u igri. Njemu nisu smetali teški tereni, uvijek se sve vrtjelo oko njega,” znao bi kazati Stjepan Deverić koji ga je vodio u Zrinjskom.

Nakon Mostara, u ljeto 2004. preselio u Zaprešić u redove Intera zajedno s Vedranom Ćorlukom, koji je tada također bio talent koji je obećavao. U ‘divu iz predgrađa’ ostavio je sjajan dojam, Inter je bio hit domaćeg prvenstva jer su sezonu završili kao viceprvaci Hrvatske i ‘modri’ su ga vratili s posudbe.

Tadašnji treneri Ilija Lončarević i Zvjezdan Cvetković nisu Modriću pružali učestale prilike za dokazivanje, a prekretnica je bila dovođenje Josipa Kužea na klupu u sezoni 2005/2006. Luka je igrao sve 32 utakmice u HNL-u, zabio je osam golova i dominirao u igri.

U redovima Dinama zadržao se tri i pol sezone osvojivši šest trofeja – tri naslova prvaka, dva Kupa i jedan Superkup. U lipnju 2008. je preselio u Tottenham za 19 milijuna eura. U dresu londonskog sastava je odigrao 159 utakmica postigavši 17 golova postavši jedan od ključnih igrača Spursa. Na ‘otoku’ se zadržao četiri godine, a u kolovozu 2012. je preselio u Real Madrid za 35 milijuna eura.

U redovima “Kraljevskog kluba” je do kraja razvio sve svoje potencijale postavši jedan od ključnih Realovih igrača. Do sada je za Real upisao 264 nastupa postigavši 13 golova i osvojivši čak 14 trofeja, pri čemu četiri Lige prvaka i jedno španjolsko prvenstvo.

Kao ‘klinac’ nastupao je za sve uzraste hrvatske reprezentacije, a za seniorsku vrstu je debitirao u ožujku 2006. godine u pobjedi (3-2) nad Argentinom, a prvi pogodak je zabio 16. kolovoza 2006. u Livornu u pobjedi 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka Talijana.

Modrić je za reprezentaciju nastupio na tri svjetska prvenstva (2006, 2014, 2018) i tri europska prvenstva (2008, 2012, 2016), a srebro na SP-u u Rusiji je njegov najveći uspjeh. U dresu ‘Vatrenih’ upisao je 115 nastupa i postigao 14 golova. Više nastupa u hrvatskom dresu od njega ima samo Darijo Srna (134).

Modrić je od 2010. u braku s Vanjom Modrić s kojom ima troje djece – sina Ivana (8), te kćeri Emu (5) i Sofiju (2).