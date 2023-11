Čudesna Hrvatska srušila bahatu Englesku, cijeli je Otok prstom upirao u jednu ‘budalu’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Na svu sreću hrvatska nogometa reprezentacija ima veliki broj velikih pobjeda. Od rušenja Njemačke i Nizozemske u Francuskoj, Italije u Japanu pa sve do Rusije i Katra.

Ipak, ima jedna pobjeda koja je zapravo bila nebitna. EURO 2008. je zadnje natjecanje na koje smo otišli direktno kao prvi u skupini bez toga da je o tome odlučivalo zadnje kolo. Izabranici Slavena Bilića u zadnjem kolu letjeli su u London gdje ih je čekala Engleska. Bahati Englezi trebali su pobjedu nad nama kako bi osigurali dodatne kvalifikacije, ali mi smo odigrali kao da život ovisi o tome.





Sve je započeo Niko Kranjčar. Tada jedan od ključnih igrača Vatrenih i zvijezda Premier lige u dresu Portsmoutha s 30 metra je pucao, a vratar Carson to nije očekivao i već u 8. minuti 8 tisuća Hrvata je počelo slaviti.

Bahatost

Samo šest minuta kasnije Ivica Olić povećao je rezultat na 2:0. Englezi su se vratili u utakmicu golovima Franka Lamparda i Petera Croucha, a onda je Mladen Petrić u 77. još jednim projektilom rasplakao englesku naciju. Engleska je tako preskočila EURO, a mi smo plasman omogućili Rusima.

Hrvatska je tamo ispala na tragičan način od Turske, a Rusija je otišla do polufinala. Nakon pobjede nad Englezima Vedran Ćorluka je izjavio: ” Dobili su ono što su zaslužili! Nimalo nas nisu respektirali. Ne znam čime smo zaslužili ovakvo njihovo ponašanje, nisam očekivao takvu aroganciju od njihovih medija i igrača. Stvarno je užitak izbaciti Englesku s EP-a.”

Za Engleze je to bio veliki šok i ovaj poraz proglasili su najgorim na domaćem terenu. Tadašnjeg izbornika Stevea McClarena ispratili su s funkcije. Popularne su bile i njegove fotografije s kišobranom pa ga je Daily Mail nazvao “budalom s kišobranom” (Wally with the brolly).

ENGLESKA: Carson, Richards, Lescott, Campbell, Bridge; Barry, Lampard, Gerrard, Wright-Phillips, Joe Cole, Crouch

Još su igrali: Defoe, Beckham, Bent; Izbornik: Steve McClaren

HRVATSKA: Pletikosa; Ćorluka, Robert Kovač, Šimić, Šimunić; Srna, Niko Kovač, Modrić, Kranjčar; Olić, Eduardo

Još su igrali: Petrić, Pranjić, Rakitić; Izbornik: Slaven Bilić