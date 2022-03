ČUDESAN MODRIĆEV VIDEO IZ SVLAČIONICE: ‘Nikad nisam vidio ovakvog Hrvata’

Ako je i bilo dileme prije jučernjašnjeg susreta nakon njega više je nema. Luka Modrić najbolji je veznjak u povijesti. Svi njegovi uspjesi govore za njega, ali ovakva igra u 36. godini na najvišoj razini dugo nije viđena. Mnogi su u tim godinama već se odmarali u luksnizim hoatelim Bliskog istoka ili se slikali po SAD-u, ali ne i Luka. Hrvatski kapetan je s Karimom Benzemom srušio najskuplju momčad svijeta.

Slalom Luke Modrića prije postizanja drugog gola bio je vrijedan 327 milijuna eura. Naime, Modrić je u tom slalomu prošao 7 igrača čija je zbrojna vrijednost upravo 327 milijuna. Nakon slaloma samo se naklanio u “ciljnoj ravnini”, a njegovu savršenu loptu pospremio je također fantastični Benzema.

Luka je svijet oduševio i sjajnim klizećim startom s kojim je sprječio kontru Lionela Messija. “Svi smo već uzdizali u nebesa Kyliana Mbappea – najubojitijeg igrača u tom trenutku – no, u nastavku je Benzema presjekao: ‘Ne, ne, ne, nisam ja još gotov!’ i zatim zabio hat-trick. On je prava, kompletna ‘devetka’. A pogledajte samo Luku Modrića, pa taj je kao vino – što je stariji, to je bolji!” komentirao je legendarni stoper Uniteda, Rio Ferdinand.

Za povijest

Benzema je sinoćnim hattrickom postao treći najbolji strijelac u povijesti kluba. Prestigao je na toj listi velikog Alferda Di Stefana. Ispred njega su sada samo Ronaldo i Raul.

Biranim riječima o veteranskom dvojcu pričao je i trener Reala: “Svakim danom su sve bolji. Sretan sam što obojica igraju za ovaj klub. Karim je vukao ozljedu i patio se, ali sad se vratio. Luka? On je nenadmašan u svakoj utakmici. Radi fantastičan posao bez obzira na kojoj poziciji igra. Nekad je na lijevoj strani, nekad na desnoj, a njegov je doprinos iznimno vrijedan.”

Navijači su također u nevjereci kako igra čovjek od 36 godina: ” Onaj sprint, pa onaj dribling. On ima 36 godina. Nevjerovatno.” “Školovao je Supertim. Bravo. Najbolji veznjak svih vremena.” Naklonio mu se i jedan od najboljih obrambenih igrača svih vremena, Franco Beresi koji je za Realov dvojac jednostvno napisao: “Svjetska klasa”.







Veliko slavlje

PSG je izgledao moćno tri poluvremena, francuski mediji su išli toliko daleko da su Verattija proglasili boljim veznjakom od Modrića, a onda se Real probudio.

Modrićeva magija i realizacija Karima Benzeme srušili su “naftnog” velikana PSG. U svlačionici Modrić je bio posebno sretan te je grlio suigrače, skakao na ogradu slavio s liječničkim timom. Vidi se koliko mu znači Reala vide to i navijači koji su oduševljeni njegovom proslavom.

“Nikad nisam vidio da ovako slavi…”; “Kakav vođa, kakav igrač!!!”; “Naježio sam se, evo što znači biti najbolji!”; “Pogledajte samo koliko mu znači ova pobjeda, zamalo sam zaplakao”, samo su neki od komentara na video…