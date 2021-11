CRNOGORCI PRIREDILI IZNENAĐENJE! Dobili smo još dva putnika za Katar, BiH opet razočarala

Autor: J.Č

Jučer su odigrani kvalifikacijski dvoboji za Svjetsko prvenstvo u Kataru u skupinama D, E, G.

Dobili smo dva nova putnika u Katar u vidu Francuske i Belgije, neki su svoju šansu prokockali (BiH), a Crna Gora je iznenadila ‘Oranje‘.

Bosna i Hercegovina tako je i matematički ostala bez SP-a, bolja od njih bila je Finska iako je imala igrača manje skoro sat vremena (1:3), Crna Gora ostala je bez plasmana još prije, kao i Slovenija. Od zemalja iz regije, samo Hrvatska i Srbija imaju priliku otići u Katar, ‘Vatreni’ protiv Rusije danas traže prvo mjesto, kao i ‘Orlovi’ protiv Portugala. Tu su i Makedonci koji se trenutno nalaze na poziciji koja vodi u dodatne kvalifikacije, a posljednju grupnu utakmicu igraju protiv Islanda.

Crna Gora i dalje čeka na veliko natjecanje

Reprezentacija Crne Gore opet se nije uspjela plasirati na veliko natjecanje. S jednom utakmicom do kraja ciklusa, nalaze se na četvrtom mjestu u skupini te zaostaju šest bodova za Norveškom i Turskom, a čak osam bodova im bježi Nizozemska.

Netherlands conceded two goals in the 80th minute against Montenegro to draw 2-2. A win would’ve sent Netherlands back to the World Cup for the first time since 2014. 😬 pic.twitter.com/oYYpsfP5cV — B/R Football (@brfootball) November 13, 2021







Ekipa Miodraga Radulovića sinoć je ‘ukrala’ Nizozemcima dva boda ‘iz vedra neba’ te tako zakomplicirala borbu za plasman na SP.

Nizozemska je imala vodstvo od 2:0 i prvo mjesto u skupini sve do 82. minute kada je pogodio Ilija Vukotić, a samo četiri minute poslije Nikola Vujnović zabija za izjednačenje. Tim rezultatom Nizozemska nije uspjela iskoristiti kiks Norvežana te se odvojiti na četiri boda od njih, ali i od Turaka te osigurati prvo mjesto u grupi kolo prije kraja.

Crna Gora može biti zadovoljna ovim kvalifikacijama, iako se nisu plasirali. Realnost je da su Nizozemska, Turska i Norveška reprezentacija mnogo bolje od reprezentacije Crne Gore te je četvrto mjesto iza spomenutih zemalja prihvatljivo.









🇳🇴 Norway 0-0 Latvia 🇱🇻

🇹🇷 Turkey 6-0 Gibraltar 🇬🇮

🇲🇪 Montenegro 2-2 Netherlands 🇳🇱 😅 This group’s going down to the wire! Clear your schedules and grab your popcorn because Netherlands-Norway & Montenegro-Turkey on 16 November will be must-watch football! 📺#WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/3L9HZEK5ll — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 13, 2021

Najbolji strijelci Crne Gore u ovim kvalifikacijama bili su Stevan Jovetić i Fatos Beqiraj sa tri pogotka svaki, a dva je postigao Adam Marušić, trenutni igrač Lazija.

Osim njih, još se samo pet igrača upisalo u strijelce u ovim kvalifikacijama. Predvodnik asistenata je vezni igrač Kairat Almatyja te bivši igrač Partizana, Nebojša Kosović, koji ih je upisao tri. Iza njega se na ljestvici nalazi Sead Hakšabanović s dva dodavanja za pogodak, a četvorica Crnogoraca imaju po jedno.

Uspjeli su skupiti 12 bodova u devet utakmica, tri puta su pobijedili (Gibraltar x2, Latvija), tri puta igrali neodlučeno (Turska, Latvija, Nizozemska) te tri puta izgubili (Nizozemska, Norveška x2). U posljednjem kolu na domaćem terenu igraju protiv Turske.

Francuzi i Belgijci sigurni

Reprezentacije Francuske i Belgije potvrdili su svoj dolazak na SP jučerašnjim pobjedama. ‘Les Bleus’ je čak s 8:0 nadvisio Kazahstan, a Belgijci su rezultatom 3:1 pobijedili Estoniju.

🇧🇪 Congratulations Belgium! 👏 👏 👏 🥉 The 2018 #WorldCup bronze medallists will be hoping to go all the way in 2022 🏆 pic.twitter.com/aMSeb9oerg — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 13, 2021

Najbolji strijelac Belgije je Romelu Lukaku s pet golova, a Hans Vanaken je dodao četiri asistencije. U posljednjem kolu ih čeka Wales u gostima koji drži drugu poziciju skupine E.

Aktualni svjetski prvaci gaze sve pred sobom, a Kazahstan je nastradao od Mbappea i društva. Antoine Griezmann prvi je strijelac Deschampsove momčadi sa šest pogodaka, dva više od Mbappea. Najviše asistencija imaju Theo Hernandez i Kingsley Coman (2). U zadnjem kolu skupine D igraju protiv Finske na gostujućem terenu.