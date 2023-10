Crnogorac naljutio Srbiju uoči ključne utakmice: ‘Ne bojimo se Marakane’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Od 20:45 Srbija i Crna Gora će na Marakani igrati ključnu utakmicu za odlazak na Europsko prvenstvo u Njemačkoj slijedeće godine. Pobjeda će jednoj ekipi donijeti važan korak prema direktnom plasmanu.

Iako Srbija ima ulogu favorita sigurno je da će Crnogorci biti posebno motivirani jer imaju dva boda manje od Srbije kao i utakmicu manje, a pobjeda će biti važan iskorak.





“Sutra nas čeka jedan protivnik, po mom mišljenju najkvalitetniji u grupi. Međutim, vidjeli ste ono što smo govorili da je grupa izuzetno izjednačenja, vidjeli ste to po rezultatima. Ja sam siguran da su moji momci spremni za maksimum i to je naša jedina obaveza da ponudimo maksimum. Da igramo za navijače koji dođu tu i za navijače pored TV ekrana, te da dostojno predstavimo crnogorski nogomet” rekao je izbornik Radulović.

Euforija u Crnoj Gori

Zatim je dodao: “Ekipa raste pojedinačno i kolektivno, to pokazuju činjenice. Znate da smo u ožujku i lipnju postigli samo dva gola na četiri utakmice, a sada smo na tri postigli sedam golova i to je ono što me hrabri. Iskoristit ćemo dobru situaciju naših napadača i kažem cilj nam je i jedina obaveza da damo maksimum naš, a za koliko će to biti dovoljno vidjet ćemo nakon utakmice.”

Stefan Mugoša pred Srbija – Crna Gora: Hrabrost se ne dovodi u pitanje, igrali smo protiv i većih, a ne tamo da se bojimo

Kompletna izjava sa jučerašnjeg brifinga je na portalu i YouTube kanalu pic.twitter.com/6Yz927U5kn — CGsport.me (@cgsportme) October 16, 2023

Crna Gora dugo nije igrala ovako dobre kvalifikacije i u zemlji je euforija. Kod Srbije je situacija drugačija. Lošim igrama ugrozili su svoj plasman, a potvrdio je to i poraz od Mađarske.









Ipak, izjava Stefana Mungoša pomalo je naljutio navijače Srbije: “Hrabrost se ne dovodi u pitanje. Idemo tamo i rekao sam uz pomoć naših navijača… Igrali smo i s većim reprezentacijama pa se nikoga nismo bojali, a ne da se bojimo što idemo tamo igrati.”