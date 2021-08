CRNOGORAC JE ISPISAO POVIJEST EUROPSKOG NOGOMETA: Samo je jedan nogometaš uspio što i on!

Ponajbolji crnogorski nogometaš u povijesti te zemlje Stevan Jovetić, ispisao je nogometnu povijest. 31-godišnji napadač od ove sezone nastupa za Herthu iz Berlina te je već postigao svoj prvi pogodak u Bundesligi.

Jovetić je tako upotpunio svoju kolekciju liga u kojima je zabijao, a tako nešto pošlo je za nogom samo još jednom čovjeku.

Naime, Crnogorac je zabijao pogotke u pet najboljih europskih nogometnih liga, a to je prije njega uspio samo Rumunj Florin Raducioiu.

Jovetić je protiv Kolna postigao svoj prvi pogodak u Bundesligi, a prije toga je u Italiji zabijao za Fiorentinu i Inter, u Engleskoj za Manchester City, u Francuskoj za Monaco i u Španjolskoj za Sevillu.

Stevan Jovetic has now scored in all of Europe’s top five leagues:

🇮🇹 Serie A

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

🇪🇸 La Liga

🇫🇷 Ligue 1

🇩🇪 Bundesliga

Football? Completed it, mate. pic.twitter.com/fnUuxjXajg

— Goal (@goal) August 15, 2021