CRNI OBLACI IZNAD RIJEKE UOČI DERBIJA: Kek progovorio o odlasku i sukobu s igračem

U nedjelju je na rasporedu veliki derbi Prve HNL između Dinama i Rijeke, a igra se u 21 sat na Maksimiru. Derbi je najavio i Matjaž Kek, kojem treba pozitivan rezultatski šok nakon ispadanja iz Europske lige i kiksa protiv Istre.

Ovih se dana pisalo o odlasku Keka, a trener Rijeke je i o tom govorio.

“Dinamo je u Maksimiru protiv svakog favorit. Nama je ovo dobra prilika da pravom prezentacijom naglasimo što bi se trebalo očekivati od Rijeke. Tražim reakciju od igrača. Već nekoliko dana im govorim o Dinamu, moramo razmišljati o kvaliteti naše igre. Nisam htio opterećivati igrače onime što je bilo, jednostavno se moramo bolje prezentirati na travnjaku. Uvijek kada Rijeka odlazi u Maksimir miješani su osjećaji. Dinamo je dobro krenuo u novu sezonu, bio je na rubu Lige prvaka i još jednom čestitka za ulazak u skupinu Europa lige. Nama preostaje razmišljanje o kvaliteti naše igre i našoj boljoj prezentaciji. Moramo biti bolji, odlučniji i hrabriji”, kaže Kek.

Pričao je potom o turbulentnih nekoliko dana i napetoj situaciji oko transfera Župarića te sukobu s Punčecom.

“Pričali smo sa Župarićem nakon neprespavanih noći koje su posljedica neizvjesnosti da li će ići li ne. Sigurno da je to ostavilo traga na njemu, a možda je temperatura posljedica toga. Međutim, on je profesionalac. Ne ide sve glatko u današnjem nogometu. Postoji mogućnost da si malodušan, ali Župarić je pokazao da je svjestan da slijedi novo dokazivanje. Rijeka je tu da mu pomogne”, rekao je to o Župariću.

Potom je govorio o Punčecu s kojim se verbalno sukobio u svlačionici nakon Istre, kao i o svom mogućem odlasku.

“Puno smo pričali. Dogodilo se ono što se dogodilo s Punčecom, ali taj nesporazum smo riješili nakon pola sata. Moraju se snositi sankcije za takvo ponašanje, ali to je nogomet. Ne vidim tu nekih problema. Ostalo je bila moja reakcija na ispadanje iz Europe i rezultat protiv Istre, gdje sam kroz jedan razgovor pozvao na zajedništvo. Malo me vrijeđa kada ljudi misle da bih nakon šest godina bez pozdrava otišao iz kluba”, rekao je trener Rijeke.