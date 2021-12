CRISTIANO SE NAŠAO U CENTRU SKANDALA OD DVIJE MILIJARDE KUNA! Velikanu prijeti velika kazna, a spominje se ime nekoliko velikana!

Juventus je prošlu sezonu krenuo s velikim padom, a čini se da se priča nastavlja i ove sezone. Talijanski velikan ponovno je u velikim problemima, ali ne samo i na nogometnim terenima.

Već sada i posrnuli velikan, Juventus, trenutno je pod istragom zbog navodnih financijskih malverzacija teških čak 282 milijuna eura. U problemima se našao i Cristiano Ronaldo, koji se ovo ljeto vratio u Manchester United nakon što je u Torinu proveo tri sezone.

Slavni torinski klub već je jednom bio izbačen iz prve talijanske lige, a sada, 15-ak godina kasnije, prijeti im ista kazna. Pod istragom su predsjednik kluba Andrea Agnelli, sadašnji dopredsjednik i legenda kluba, Pavel Nedved, te nekadašnji sportski direktor Fabio Paraticio.

Juventusu prijeti ispadanje u Seriju B, a tereti ih se za navodno umjetno mijenjao cijene igračima koristeći se činjenicom da na nogometnom tržištu ne postoji sustav koji se bavi vrijednosti igrača. Talijanska Gazzetta dello Sport sada otkriva da se istražitelji ‘vrte’ i oko Cristiana Ronalda, koji je u Torinu boravio od 2018. do 2021. godine.

Cristiano Ronaldo ‘may face questioning as part of their investigation into Juventus’ financial dealings’ https://t.co/yf97hKO56E pic.twitter.com/VCTtoYKArh

— Linda Ikeji (@lindaikeji) December 2, 2021