ČOVJEK KOJI JE SPASIO ERIKSENA! Dotrčao je do nesretnika i napravio nešto nevjerojatno u užasnoj situaciji!

Utakmica će se i službeno nastaviti u 20:30 objavila je UEFA, a Eriksenovo stanje je stabilno. Samostalno diše i priča, tako da se na svu sreću sve dobro završilo.

Fantastično je reagirao Simon Kjaer, branič Milana i kapetan Danske. Bio je prvi koji je dotrčao do Eriksena, pobrinuo se da ne proguta jezik te ga postavio u pravilnu poziciju.

Odmah je zvao liječničku službu, a zatim je svojim suigračima pojasnio da naprave krug oko Christiana te ga zaštite od pogleda javnosti.

When Christian Eriksen collapsed on the pitch, Kjær was first to help him and summon the medical team to quickly get onto the pitch. After, he guided his teammates to cover Eriksen while he received medical treatment and consoled Eriksen’s wife Sabrina.

