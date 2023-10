Čovjek koji bi mogao naslijediti Barišića otkrio glavni problem Dinama

Autor: Dnevno.hr/I.K.

U kojem smjeru će krenuti Dinamo? Nakon što je otišao Dario Šimić, njegova ostavka dovela je klub u situaciju da se traži put dalje, a tim putem pozabavio se Mladen Vedriš, član Skupštine kluba, čovjek koji bi mogao naslijediti Mirka Barišića na predsjedničkom mjestu.

Kako je Vedriš rekao gostujući na HTV-u, glavni problem za klub je da se mora konsolidirati. Težak posao čeka, a o tome je pričao dotičući se sportskog vođenja, ali i upravljanja klubom u širem smislu.





Što se sportskog segmenta tiče, tu više nema Darija Šimića u Upravi i Igora Bišćana na klupi, na pozicijama na kojima su ušli u sezonu.

‘Došli kao nositelji promjena’

“I Šimić i Bišćan došli su u Dinamo kao nositelji promjena. U struci ponajprije, ali istovremeno i za otvaranje kluba prema novim ljudima, prema članstvu, prema navijačima. Žao mi je za Bišćana, možda da je ostao još utakmicu-dvije mogli su drugačije izgledati rezultati. A što se tiče Šimića, vrlo vjerojatno je osjetio, a čuo sam njegovu prvu izjavu, da nije dobrodošao. Ako niste dobrodošli, onda je jasno da vučete konzekvencije i u skladu s tim se ponašate”, rekao je Vedriš na HTV-u.

“Ja mislim, malo je već zaboravljeno, na početak prijelaznog roka oko Bakrara. I Bišćan i Šimić su ga zagovarali, međutim nije bilo puno razumijevanja i onda se zapravo kroz transfer počelo trčati. A nije se išlo na sustavan način”, smatra Vedriš.

“Nije dobro kad klub prodaje one igrače za koje menadžeri smatraju da ih je najjednostavnije ili najbolje prodati. Naravno, financijski moment je važan, ali ako to sutra ugrozi vaš rezultat, a rezultat itekako mora producirati opet nove financije, dođete u koloplet okolnosti, kad se lopta počne kotrljati, i vjerojatno u svemu tome Šimić niti je vidio sebe, niti su oni koji su ovako ili onako s njim surađivali vidjeli neku potrebu za njim. Ja bih rekao da je to jedan koncepcijski sukob, a ne personalan”, nastavio je Vedriš.

“Kojim će putem Dinamo ići dalje? Kad kažem koncepcijski sukob, ostaje pitanje o kojem se puno govori, a trenutačno je stalo, pitanje Statuta, znači, otvara li se klub na odgovarajući način prema onome koji čini udrugu u svojoj većini. Tako da će sve to utjecati na poziciju kluba u organizacijskom smislu, financijskom smislu, a nikako ne bih volio da se to pretvori u rezultatski impakt jer Dinamo mora učiniti sve da na korektan, sportski način osvoji prvenstvo”, dodaje Mladen Vedriš.

“Ne zaboravimo da se sustav natjecanja UEFA-e od iduće godine mijenja. Dinamo je danas negdje na 29. mjestu UEFA-ine rang liste. Uz njega su, osim Lige petice, još Šahtar, Ajax, Porto i Benfica. Onda znate koja je to vrijednost kluba, ali ona se vrlo brzo ruši. Rijeka je oko 120. mjesta, Hajduk oko 150. To je ta vrijednost brenda Dinamo”, istaknuo je član Skupštine Dinama.

O tome je li Dario Šimić dolaskom na donedavnu dužnost u Upravi kluba znao u što točno ulazi, Vedriš nije htio previše nagađati.









“Teško je to reći jer da biste bili kvalificirani davati izjave, morate biti unutra. Ja zaista nisam bio operativno unutra da znam što se u prošlih pola godine događalo, ali ja bih rekao da Dario nije mogao sam biti ono što se zove ‘game changer’. Vi morate, ovo o čemu govorimo, imati usmjerenost kluba, da želi promjene, da želi situaciju koja je u skladu s vremenom. Moramo biti pošteni, nažalost, te promjene su usporene dijelom i događajima u Ateni kada je kompletan fokus bio na tome”, smatra Vedriš.

Mladen Vedriš potom se dotaknuo ključne stvari koju ističe za budućnost kluba, s glavnim problemom koji treba riješiti.

“Dinamo se mora konsolidirati. Ja se nadam da će novi trener to uspjeti napraviti, ali to je konsolidacija momčadi”, kazao je.

“Ako govorimo o konsolidaciji kluba, ona je kompleksnija. Krajem trećeg mjeseca istječe mandat Skupštine. To je jedno pitanje, drugo je pitanje Statuta, treće je pitanje demokratizacije, u kojem smjeru se klub otvara prema onima koji su njegovi dionici. I sve to skupa se u relativno kratkom razdoblju mora riješiti”, dodao je Vedriš.

“Naravno, ostaje nam kao mač i što će se presuditi normativno u odnosu na legalnost Skupštine. Ako je potvrđena, onda se okolnosti u kojima smo nastavljaju. Ako nije, onda ostaje pitanje legalnosti tijela koja su izabrana i njihovih odluka. Puno je toga u igri i, osim pitanja, morali bi se napokon početi čuti i odgovori”, zaključio je Mladen Vedriš.