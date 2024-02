City novom pobjedom poslao poruku rivalima, s jednim Vatrenim se dogodio neobjašnjeni potez

Manchester City proslavio je šestu uzastopnu pobjedu u engleskom Premiershipu. Gostujući Everton je u utakmici 24. kola u Manchesteru izgubio s 2:0, a glavni junak momčadi Pepa Guardiole bio je dvostruki strijelac Erling Haaland, koji je prelomio susret golovima u posljednjih 20 minuta. Na semafor se prvi put upisao u 71., a drugi put u 85. minuti, čime je ispisao i povijest Premiershipa po jednom statističkom podatku.

Velika napadačka zvijezda Cityja je s dvije realizacije protiv Evertona došla do sveukupno 51 gola u elitnom rangu engleskog klupskog nogometa, a to je napravio u jubilarnom 50. nastupu, što ga je učinilo rekorderom po brzini dolaska do 50 ili više golova u Premiershipu.

Norvežanin je pokazao koliko je poseban, a tek su mu 23 godine, s puno prostora da u nastavku karijere sruši i još mnoge druge rekorde. Bio je glavni u pobjedi Guardioline momčadi, u kojoj na terenu ovog puta nije bilo Joška Gvardiola, dok je Mateo Kovačić bio izvan zapisnika za susret s Evertonom.

🌪️🇳🇴 Erling Haaland has now scored 51 goals in 50 Premier League starts.

It’s more than in any other player’s first 50 starts in the competition, reports @OptaJoe. pic.twitter.com/BqKnnU2yVB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 10, 2024