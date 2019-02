ĆIRO ŽESTOKO UDARIO PO ZVIJEZDI DINAMA! ‘Kakvo je to pojačanje? Pa taj je bio igrač manje’!

“Nije to ništa, može to Dinamo nadoknaditi, makar mu ovo nije trebalo”; govori nam Ćiro Blažević nakon 1-2 poraza Dinama u Plzenu protiv Viktorije.

“Igralo se dobro dok nije bilo golova, dali smo gol i onda stali. Kako, zašto, ne sviđa mi se to”; dalje će naš Ćiro.

“To je taj problem opuštanja, kapitalan problem. Pa, nije utakmica gotova kad povedeš, praktički je tek tada počela jer na scenu stupa suparnik. A Dinamo je baš na početku utakmice izgledao veoma dobro. Čvrst, beskompromisan”.

Secirajući igru Ćiro primjećuje:

“Pa, ne može se igrač pustiti da sam ode do 16 metara i tuče, a to se dogodilo Ademiju koji nije ispratio svog igrača. Pa i taj novi centarfor, Atiemwen… On nam je bio igrač manje. Igrače treba gledati kako reagiraju u velikim utakmicama, a ovo je bila velika, bitna utakmica. Može se dalje, ma mora, ali treba odigrati cijelu utakmicu kao da je riječ o životu i smrti. K tome, kod ovih 1-2 bitno je strpljenje, to je velika odlika pravih momčadi. Tu je i psihologija važna, očekujem da će trener Bjelica biti na razini zadatka i u psihološkoj pripremi”.