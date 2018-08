ĆIRO ZA DNEVNO KOMENTIRA DINAMO U EUROPA LIGI: ‘Znam koga se treba paziti, a reći ću vam i zašto’!

”Ne smije se biti nezadovoljan ovim ždrijebom, kao što se u iščekivanju ždrijeba ne treba isuviše opterećivati. Jer, riječ je o čistoj kocki na koju ne možemo utjecati„, govori nam ‘trener svih trenera’, Ćiro Blažević, u uvodu komentara ždrijeba skupina Europske lige u kojoj je Dinamo dobio belgijski Andrelecht, turski Fenerbahce i slovački Spartak iz Trnave.

”Tu su dva kluba s velikim renomeom i svaki od tih klubova računa na obavezni prolazak u sljedeći krug, Anderlecht i Fenerbahce. No, držim da se Dinamo može ravnopravno nositi sa svakim klubom u ovoj skupini, a i činjenica jest da su i Anderlecht i Fenerbahce daleko od svojih slavnih dana. Igra se šest utakmica i neminovno će biti iznenađenja. Startak iz Trnave je relativna nepoznanica, ali i on će nekome uzeti mjeru, makar držim da je riječ o najslabijem suparniku. Eh, sad je bitno i protiv tog slabijeg ne kiksati, a netko će već kiksati, to je kao nekakvo europsko pravilo”.

Dakle, europsko proljeće nakon tolikog čekanja moglo bi svanuti?

”Ne mogu sad uzvikivati da sam siguran u to, ni slučajno, ali zašto se to ne bi dogodilo. Skupina nije nepremostiva, a vjerujem da će se Dinamova forma i uigranost poboljšati s vremenon nastupanja u domaćem prvenstvu. Dinamu je falilo baš tog kontinuiteta u srazu protiv Young Boysa. Ja se još čudim kako se to momčadi dogodilo i što je bilo sucu”…

Imate povjerenje u trenera Bjelicu?

”Naravno, mislim da odlično vodi momčad i da se poraz protiv švicarskog prvaka ne kože njemu stavljati na dušu”.