ĆIRO U SVOM STILU PORUČIO PJANIĆU: ‘Reci im evo vam k*rac, ja sam Bosanac’

Miroslav Ćiro Blažević bio je trener reprezentacije Bosne i Hercegovine kada je Miralem Pjanić debitirao za reprezentaciju, a povodom transfera bosanskohercegovačkog reprezentativca u Barcelonu, Ćiro je dao komentar za tamošnje medije.

Ćiro je u razgovoru za SportSport.ba rekao kako je ovaj transfer dobra prilika da se u svim dijelovima svijeta čuje za Bosnu.

“Ovo je uspjeh bosanskog sporta. To je način da se promoviramo kao država i da se za Bosnu i Hercegovinu čuje u najdaljim kutovima planete. Miralemu čestitam od sveg srca i želim mu puno sreće u novom klubu”, rekao je na početku razgovora popularni Ćiro.

Prisjetio se legendarni trener Miralemovih početaka u dresu Zmajeva.

“Nije tada još bio zreo kao nogometaš. Usprkos nekim nagovaranjima ja ga nisam mogao staviti od prve minute protiv Portugala. Ali, sretan sam bio što ga imam u ekipi.

Upitan je li vjerovao da će se Pjanić popeti na visine na kojima je jedna Barcelona odgovorio je:

“Već sam u to vrijeme vidio veliki potencijal u njemu. Znao sam da će postati velika zvijezda, ali ne baš tako velika kakva je sada”, poručio je Ćiro.

Kada su ga podsjetili da je prije godinu dana u intevjuu izjavio da se Luka Modrić i Miralem Pjanić ne mogu porediti, Ćiro se malo naljutio ali je i konačnici potvrdio da stoji iza izgovorenih riječi.

“Pa, ako sam to zaista rekao onda stojim iza toga. Modrić je najveći igrač svijeta, tko se može usporediti s njim? Ako sam tako rekao, to stoji… Ipak, Pjanić me je demantirao jer je otišao u najveći klub na svijetu. Vidjet ćemo hoće li tamo igrati i koliko, ja mu želim da igra što više i nadam se da hoće, kako bi svima pokazao da je napravio pravi potez”.

Navijači Barcelone, sudeći po komentarima, neće poželjeti toplu dobrodošlicu Pjaniću, no legendarni Ćiro ima recept i za tu situaciju:

“To bi Pjaniću trebao biti dodatni motiv, da im kaže evo vam k*rac, ja sam Bosanac i ja se ne predajem”, zaključio je u svom stilu “trener svih trenera”.