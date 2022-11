ĆIRO SRBIMA OTKRIO TUŽNU ISTINU: ‘Dolazim do kraja, ne mogu lagati da mi je dobro’

Najpoznatiji trener u Hrvata, a i šire, Miroslav Ćiro Blažević već se godinama bori protiv raka, koji na žalost uzima sve veći danak kod ‘trenera svih trenera’.

Tako Ćiro svako malo izvijesti javnost u regiji o njegovom zdravstvenom stanju, a zadnje je dao intervju za srpski Kurir u kojem je rekao kako mu se ne piše dobro.

Ćiro je već jednom pobijedio rak prostate, no zloćudna bolest se vratila, cijeli život na žalost Blažević pomalo klone duhom, koji ga je krasio cijeli život.

Gore nego prije

Tako je nakon što su naši istočni susjedi nazvali Ćiru samo kratko izrekao:

“Sine, još sam gori nego prije. Dolazim do kraja, ne mogu lagati. Da mi je dobro, kad nisam. Jetra mi je puna metastaza, nije mi do nogometa”, rekao je Blažević.

Enjoyed researching the rise of #Croatia as a footballing nation under #CiroBlazevic in the nineties, for @ftblsfinest – they had some quality players of great pedigree….

Read my piece via https://t.co/QJn2RtrZwk pic.twitter.com/7ELo7zGbjE

— Peter Newman-Mann (@petermannwriter) April 30, 2021