ĆIRO SE POŽALIO SRBIMA ŠTO MU HRVATI RADE ZBOG PUPOVCA: Ove izjave neće se svidjeti mnogima!

Legndarni izbornik Miroslav Ćiro Blažević, podržao je Samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca, odnosno za njih je snimio kratak reklamni spot. Ćiro, inače deklarirani HDZ-ovac, iznenadio je mnoge snimanjem ove reklame u kojoj poziva hrvatske državljane da glasaju za ulazak srpskih kandidata u Europski parlament.

Ćiro je zbog toga već pretrpio teške uvrede, a netko je čak bio toliko morbidan pa mu je napravio lažnu osmrtnicu.

Međutim, Ćiru to sve i ne dira baš previše, a za srpski medij Kurir otkrio je s čim se do sada suočio zbog sudjelovanja u Pupovčevoj kampanji.

“Pljuju me i prijatelji i neprijatelji. Neki mi čestitaju, a neki mi je*u majku što sam podržao Srbe. No, meni je savjest čista. Srbi su me zvali, ovi moji se nisu sjetili. Držim da moramo biti solidarni jedni prema drugima i ova moja gesta treba biti primjer svima. Za pametne je prošlost gotova. Meni niko ništa ne može”, rekao je Blažević Srbima.

Javio im se i Pupovac koji je najavio još spotova s uglednim Hrvatima.

“SDSS priprema nekoliko video-poruka uglednih Hrvata i Ćiro Blažević je jedan od njih. Zahvalni smo svim ljudima koji su podržali našu ideju i, unatoč različitim političkim uvjerenjima, žele Hrvatsku koja će biti tolerantna i u kojoj će Srbi živeti dostojanstveno”, rekao je Pupovac za Kurir.