ĆIRO PREOTEO ‘SHOW’ DALIĆU NA PROMOCIJI KNJIGE: ‘Sad ću vam ispričati nešto što još nikome nisam’

U utorak je u Dubrovniku održano predstavljanje knjige Zlatka Dalića, “Rusija naših snova”, a na njoj je prisustvovao i bivši izbornik hrvatske reprezentacije Ćiro Blažević. Ćiro je, dakako, bio vrlo dobro raspoložen, a u jednom trenutku ukrao je “show” ispričavši jednu dosad nepoznatu anegdotu.

“Moram ispričati nešto što dosad nisam ispričao. Nažalost sam imao obiteljsku tragediju, poginula su mi dva brata. Gledao sam majku koja je umirala od tuge, a tako sam bio vezan za nju. Htjela je da budem svećenik, gurnula me u isusovački samostan, predao sam se za svećenika. Sa 17 godina je trebalo dati prvu misu i dok me časna sestra oblačila, nešto se dogodilo”, započeo je Ćiro…

“Dakle, majka umire od tuge, trebao sam postati svećenik, ali sam se posvađao s dragim Bogom. Uzeo mi je, ostavio je mene siromaha, posvađao sam se s Bogom, sve do utakmice s Ukrajinom. Znači, igramo s Ukrajinom, igra nam hoćemo li ići na Svjetsko prvenstvo ili nećemo. Pobijedimo 2:0 u Zagrebu, ali nema Ševčenka. On nas čeka u Kijevu. Znači, 2:0 je najgori rezultat na svijetu. Kad protivnik zabije gol, drugi sam pada. I utakmica je krenula, oni napadaju, vidim da je vatra, vidim da se moram pomiriti s Bogom i zatražim ja njegovu pomoć. Ševčenko zabija gol, ali suci su kazali da nije gol! Pa sad vi meni recite da to nije Božja ruka! Moj Dalić, on se nikada nije posvađao s Bogom. I neka mi oprosti, ali nitko od mene ne zna bolje njegove kapacitete”, rekao je Ćiro, prenosi Dubrovački dnevnik.