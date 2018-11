ĆIRO NIKAD OSEBUJNIJI: Otkrio zbog koga je rezao vene, ali i što zaista misli o Mamiću

Miroslav Ćiro Blažević vodio je “originalne” Vatrene do bronce 1998. godine u Francuskoj, a sada netko od njih prodaje svoju medalju. Upravo to prvo je komentirao gostujući na 24sata.

“Sretan sam jer se pojavila afera ove medalje jer je ona uvjetovala da se ljudi prisjete onoga što je meni najdraže. Dao sam si truda da pronađem klijenta, pacijenta, ali ne zato da bi ga osudio nego da ga pokušam zakamuflirati i ne izlagati ga opasnosti diskusija na njegov račun

I ja sam bio u situaciji da prodam sve. Netko je to napravio iz neophodne potrebe jer inače sigurno ne bi. Jedan vaš uvaženi kolega je napisao: ‘ni za milijune je ne bih prodao’ , a to sam rekao samo da zabavim čitatelje. Prodao bih je! Ako nemam što jesti, prodao bih je jeftino, ali sam u dobroj situaciji pa bi bilo skupo. Sve ima svoju cijenu”, objasnio je Ćiro pa se osvrnuo na novu generaciju Vatrenih.

“Bio sam jako sretan kako ekipa onaj najkritičniji dio u prvom poluvremenu ne gubi glavu. Držali smo disciplinu i regrupirali smo se. Kad smo išli u kontre stvarali smo čišće prilike od njih. Dalićeva ekipa je perspektivna i tek se slaže. Hrvatsko podneblje svakodnevno daje talentiranu mladost. Kad smo vidjeli ove mlade koje je ubacio koji su apsolutno toliko nadareni da u postojećim uvjetima nogometa oni mogu lako egzistirati. Njih dvojica imaju nešto što igrači s ovih podneblja nemaju, imaju vic u igri”, krenuo je Ćiro, kojeg je Rebić posebno impresionirao.

“Moj veliki favorit i razlog mog velikog optimizma za budućnost, Rebić, mora biti u ekipi. Njegova snaga penetracije, on je Bokšić broj dva! Njegova snaga je izvanredna. Kramarić je isto klasa.”

Osim o mladim reprezentativcima, progovorio je i o izborniku Daliću te otkrio da ga je zvao svaki dan iz Rusije, da ga pita za savjete, što nijedan drugi izbornik nije radio.

Nakon razgovora o nogometu, Ćiro je otkrio i da je u mladim danima imao nekoliko burnih situacija sa ženama.

“Zbog opatice u koju sam bio zaljubljen sam sa 18 godina rezao vene”, rekao je Ćiro i pokazao ožiljak.

“Moja glavna preokupacija ovih dana su Hemingwayeva dijela jer se poistovjećujem s njim jer ne mogu še****. Moja poruka svim muškarcima je: ‘Vaša najveća pobjeda je kad vam žena opali šamar, a vi im nikad ne smijete vraćati.’ Kad ti žena šamar udari to je koncentracija sve ljubavi koju ima prema tebi. Mene su mnoge žene udarale, a jedna je čak i slomila kišobran na meni”, prisjetio se Ćiro pa komentirao situaciju s Mamićem.

“Čujem se sa Zdravkom Mamićem. On je sociološki fenomen, njemu nikad nije dosadno jer se okrenuo vjeri. On se u mnogome transformirao, to nije više onaj agresivni Zdravko Mamić kojeg smo naučili vidjeti. On je postao ‘svećenik’. On je genijalac, to je adaptacija na novonastalu situaciju – smatra bivši hrvatski izbornik. Ne znam hoće li ga osuditi, ali ova kazna za njega je drastična!”, rekao je Ćiro i zaključio da je Mamić od Dinama napravio svjetski klub.