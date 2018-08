ĆIRO IZNENAĐEN IZDANJEM DINAMA U LIGI PRVAKA! Evo što je legendarnog izbornika toliko zateklo

“Tako se dobijaju utakmice u gostima, baš tako”, čeka nas Ćiro Blažević koji se ne libi komplimentirati nastup Dinama u prvoj utakmici 3. pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka.

“Moglo je biti i uvjerljivije, izgledalo je to dobro. Igru vode igrači koji su najbolji, tako treba biti”, dometnuo je još Ćiro.

“Vidim da se i dobro trčalo, a Ademi je bio opet impresivan. Njega je svugdje na terenu i golema je njegova uloga u tako dobrom Dinamu. Nije Astana loša postava, ali je Dinamo uistinu bio bolji. Olmo postaje udarna Dinamova opasnost, a o Gavranoviću znamo da je odličan igrač, a čini mi se da više nije tako sebičan”, naglašava Ćiro.

Malo smo se dotakli i domaćeg prvenstva u kratkoj priči s Ćirom…

“Žao mi je da Hajduk već kaska, Osijek je dobar, Rijeka sjajna, a Dinamo je jači nego lani”, apostrofira Ćiro.

Podsjećamo, nogometaši Dinama pobijedili su u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka u gostima kod kazahstanske Astane s 2-0 (1-0) i stekli veliku prednost pred uzvrat za sedam dana na Maksimiru.

Golove su za Dinamo postigli Mario Budimir (39) i Dani Olmo (85).

Hrvatski prvak je obavio veliki dio posla na umjetnoj travi stadiona u Astani, zabili su dva gola, a nisu primili nijedan, pri čemu je Dinamova obrana odigrala vrlo dobru utakmicu. Dinamo je u prvom dijelu izdržao sve napade Astane, a poveli su iz jednog jedinog smislenijeg i opasnijeg napada u 39. minuti, dok je u drugom dijelu momčad Nenada Bjelice je dominirala i iz tri velike prilike iskoristila još jednu za veliku pobjedu nad klubom koji ima bolji europski koeficijent.

Prvu veliku priliku na utamici imali su domaćini kada je u 9. minuti Mađar Kleinheisler iz slobodnog udarca iskosa skoro iznenadio vratara Zagorca, ali je pogodio vanjski dio vratnice. Dinamo u prvom dijelu nije ozbiljnije zaprijetio domaćinima, koji su u 38. minuti opet imali dobru šansu, ali je Srbin Rukavina iz blizine pucao pored vrata. No, u 39. minuti Dinamo je poveo u svojoj prvoj opasnijoj akciji nakon što je Španjolac Olmo prošao braniča Aničića i pronašao slobodnog Marija Budimira, koji neometan u padu s desetak metara pogađa mrežu.

Tek što je počelo drugo poluvrijeme opasan udarac je uputio Hajrović, no vratar Astane Erić je obranio. U 55. minuti Dinamo je imao ogromnu priliku za drugi gol, kontru je povukao Gavranović, koji je ušao umjesto strijelca Budimira, a švicarski Hrvat je pravovremeno uposlio Olma, koji puca u istrčalog Erića. U 70. minuti Zagrepčani su propustili još jednu priliku, opet nakon dobro izvedene kontre Hajrovića i Olma, lopta je došla do Gavranovića čiji šut brani Erić, koji još jednom spašava Kazahstance. No, niti Erić nije pomogao u 85. minuti kada je Olmo s 20 metara pogodio sami kut vrata Astane za veliku prednost Dinama. U 89. minuti je pokušao Gavranović škaricama.

Ukoliko prođe Astanu, Dinamo u zadnjem kolu kvalifikacija za plasman u Ligu prvaka čeka švicarski Young Boys.

ASTANA – DINAMO

Pred 22.000 gledatelja na Astana Areni sudio je Beaton iz Škotske.

Strijelci: 0-1 Budimir (39), 0-2 Olmo (85)