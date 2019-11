ĆIRO BLAŽEVIĆ I TUŽAN I SRETAN: ‘Ajmo gledati pozitivno, vrh vrhova je kad navijači ovacijama tješe nesretne igrače!’

„Znam ja da se to događa, samo sam žalostan što se sada dogodilo„, dočekao nas je ovim riječima čak i pomalo utučeni trener svih trenera, Ćiro Blažević. Naravno da je gledao utakmicu i iznervirao se, a jutro nakon priznaje da se smirio:

”Morate ovu utakmicu gledati u širem kontekstu. Jest, nezasluženo nismo pobijedili, apsolutno stojim iza ove tvrdnje. Nesreća koja nas je dohvatila i jest bolna, teško podnosiva. Ali ajmo, a ja to i činim, pokušati ovako gledati. Dinamo je opet, po tko zna koji put ove sezone dokazao najbitniju činjenicu. Da je konkurentan, ravnopravan s klubovima koji su već igrali zapažene uloge u Ligi prvaka. Ovo sada je pravi europski, ma i svjetski Dinamo. Ma, Dinamo i jest bolji od mnogih, pa i od Šahtara, ali nesretni događaji u obje utakmice protiv Ukrajinaca malo su i plod jednog neiskustva.”

O sucu će Ćiro sljedeće:

„Ne volim pričati o sucima, ali ima iz ove utakmice materijala. Malo je to sve skupa bilo neprilično, nedostojno za arbitra koji bi trebao imati renome. Da, onaj tamnoputi Francuz jest nepripisno zaustavio njihovog golmana, sve to stoji. I neodgovoran je bio takav potez. Ali, s druge strane bio je taj sudac pasivan kod prekršaja u Šahtarovom kaznenom prostoru, nisu ga uopće zanimali ti događaji. Mogao je i tada otići na konzultacije s VAR osobljem.”

Zamolio nas je da istaknemo i sljedeće:

”Pišite da Dinamo igra dobro, šarmantno, igra za publiku, hrabar je, zna se vratiti iz izgubljene situacije. To je ono što je bitno, što nas veseli. Jeste li vidjeli, i nakon ovog nesretnog epiloga , navijači su ovacijama ispratili i trenera i igrače. Bio je poseban užitak to doživjeti. Kada publika tješi igrače za koje navijaju – to je sukus svega lijepog u nogometu. Tako sam jutro poslije utakmice ipak kud i kamo boljeg raspoloženja nego odmah iza utakmice.”





O šansama Dinama za odlazak u osminu finala?

„Evidentne su. Dinamo igra dobro, efikasan je, borben, posložen. Sad i iskusniji za ovaj bolan događaj. I takav događaj može biti bogatstvo za sljedeće utakmice, makar vam to smiješno zvuči. No, sve ovo dosad je već nešto jako veliko, ovaj Dinamo je jedan od najboljih u povijesti, ja se to ne sramim reći. Kad publika ovako uživa onda je to vrh, vrh vrhova!”