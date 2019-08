(VIDEO)CILJ OSTVAREN: Rijeka minimalno poražena uz gol u gostima

Autor: Josip Valjan-Harambašić

Utakmicu četvrtog pretkola Europske lige domaćin susreta Gent počeo je u formaciji 5-3-2 sa očitom namjerom da ne primi pogodak kod kuće. Trener Rijeke, Igor Bišćan za susret je izveo Rijeku u klasičnoj 4-4-2 formaciji. Gent je susret počeo agresivno, sa namjerom da što prije postignu pogodak čime bi opravdali ulogu favorita i olakšali si igru kroz daljnji tijek susreta. Igrači Rijeke dobro su se branili iako je kardinalnu grešku blizu šesnaesterca zapucao dekoncentrirani Roman Yarenchuk.

Plan Genta da ne primi pogodak u vodu pada četiri minute nakon propuštene prilike Yarenchuka. Rastrčani Kvržić presjekao je jednu loptu protivnika i odma uposlio Acostya koji nije uspio primiriti loptu nego se ona odbija od igrača Rijeke i ponovno dolazi do Kvržića. On ju iz prve šalje dugim pasom do Halilovića koji ju izvrsno prima i šalje do Čolaka. Ovaj ju prsima spušta povratno za Halilovića nakon čega ju ofenzivni veznjak Rijeke bez okljevanja zakucava nisko u golmanov suprotni kut.

U drugom poluvremenu Gent ponovno napada a Rijeka se brani. Yarenchuk koji je u prvom poluvremenu propustio dovesti domaćina u vodstvo, uspjeva napraviti korak prednosti pred obranom Rijeke te uposliti Depoitrea koji iz blizine šalje loptu u mrežu Rijeke koja dugo nije uspjevala iznijeti loptu sa svoje polovice. Terensku inicijativu Gent je stvarao kretanjem igrača bez lopte pa su brzim i kratkim dodavanjima brzo dolazili do šesnaesterca Rijeke.

U 67. minuti Rijeka je ostala bez Kvržića koji je zbog ozljede iznesen s terena a umjesto njega u igru je ušao Velkovski. Gent je dominaciju na terenu pretvorio u vodstvo u 71. minuti kada Depoitre postiže glavom svoj drugi pogodak nakon ubačaja Lustiga.



Poslije drugog primljenog gola Rijeka se otvorila sa željom da izbori remi, no i dalje se većinom igralo na polovici Rijeke ili na sredini terena. Pred sam kraj susreta Rijeka je izvela dva kornera iz kojih se ništa izgledno nije dogodilo te je uskoro susret završio pobjedom domaćina 2:1.

Rijeka rezultatom objektivno može biti zadovoljna. Rezultat je to koji Bišćana i ekipu drži u igri za plasman u Europsku ligu. Rijeka je odigrala solidan susret, no mora se priznati da je Gent odigrao vrhunsku utakmicu u kojoj protivniku nije davao mnogo prostora. Viskokim presingom i stalnim pritiskom na zadnju liniju Rijeke, Gent je uspio uspostaviti kontrolu nad susretom. Danski trener na klupi Genta je očito studiozno pristupio utakmici i proučio Rijeku do detalja koja će za prolazak morati dati svoj maksimum.