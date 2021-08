CIJELA ZEMLJA IMA JEDAN STADION, A USPJELI SU BITI ISPRED HRVATA! Nevjerojatno što su napravili!

Lincoln Red Imps ispisali su povijest svoje zemlje, ali i nogometa. Nastupat će u prvoj ikada Konferencijskoj ligi, kao prvi klub iz Gibraltara na europskom natjecanju.

Momci iz Gibraltara postali su prvi predstavnici svoje zemlje na nekom europskom natjecanju, a veća su senzacija čak i od sjajnog Sheriffa. Moldavci su na putu do Lige prvaka izbacili Dinamo i Zvezdu.

Usporedbe radi, Moldavija je zemlja od četiri milijuna stanovnika, dok u Gibraltaru živi svega 35 tisuća ljudi.

Celebrations at the Victoria Stadium! Look what it means to @LincolnRedImps pic.twitter.com/nfIqzpY81F

— Gibraltar FA (@GibraltarFA) August 26, 2021