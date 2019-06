CIJELA AMERIKA PRETVARA SE U NOGOMETNU LOPTU! Dva velika natjecanja održavaju se u isto vrijeme

U razmaku od jednog dana započet će dva kontinentalna nogometna natjecanja. Večerašnjim susretom Brazila i Bolivije u Sao Paulu kreće 46. izdanje Copa Americe, natjecanja za ponajbolje reprezentacije iz Južne Amerike. Utakmica na stadionu Morumbi počinje u 2.30 sati po hrvatskom vremenu. Dan kasnije, u noći s petka na subotu igrat će Kanada i Martinik. Bit će to utakmica otvaranja na 15. izdanju Gold Cupa. To je pak natjecanje ekvivalent Europskog prvenstva ili Copa Americe, ali za zemlje iz Sjeverne i Srednje Amerike te Kariba okupljene u konfederaciju CONCACAF.

I Copa America i Gold Cup traju do 7. srpnja. Uz najbolje južnoameričke reprezentacije hrvatska će publika moći uživati na kanalima Arenasport televizije, dok Gold Cup i ovoga puta prenosi Sportklub.

Natjecanje članica CONCACAF-a. održava se od 1963. godine, a po sadašnjoj formuli i nazivu od 1991. godine. Najuspješnija je reprezentacija Meksika sa sedam osvojenih naslova, a slijede aktualni prvaci reprezentacija SAD-a sa šest naslova.

U skupini A će igrati Meksiko, Kanada, Martinik i Kuba, u skupini B su Kostarika, Haiti, Nikaragva i Bermuda, u skupini C Honduras, Jamajka, Salvador i Curacao, a skupini D SAD, Panama, Trinidad i Tobago te Gvajana. Dvije najbolje ekipe iz svake skupine plasirat će se u četvrtfinale.

Otvaranje Gold Cupa je 15. lipnja na stadionu Super Bowl u Pasadeni utakmicom između Kanade i Martinika, a finale je 7. srpnja na stadionu Soldier Field u Chicagu. Dvije utakmice iz skupine B igrat će se u San Joseu (Kostarika), a dvije utakmice iz skupine C u Kingstonu (Jamajka)

Meksikanci dolaze na prvenstvo bez ponajboljih igrača Javiera “Chicharita” Hernandeza, Hectora Herrere, Carlosa Vele, Hirvinga Lozana i Jesusa “Tecatita” Corone, no Gerardo Martino i dalje ima momčad koja je glavni favorit za naslov prvaka.

Amerikance će predvodi veznjak Christian Pulisic te napadač Jozy Altidore, a kao jedna od zvijezda turnira označen je mladi kanadski napadač i član njemačkog prvaka Bayerna Alphonso Davies, koji je na zadnjem Gold Cupu 2017. godine bio prvi strijelac turnira premda je imao svega 16 godina.

