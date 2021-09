ČETNIČKI VOJVODA MOGAO BI GA DOĆI KARIJERE! Srbin pod istragom u borbi protiv diskriminacije

Bivši reprezentativcu BiH Ognjen Vranješ, koji na ruci ima tetovažu četničkog vojvode Momčila Đujića, zločinca iz Drugog svjetskog rata dospio je pod povećalo FARE Networka.

Francuski L’Equipe otkriva da je FARE Network, grupacija koja se bori protiv diskriminacije u nogometu, primijetila tetovažu na utakmici između Veleža i AEK-a u Europskoj ligi, te je pokrenula postupak protiv Vranješa.

Isti list ističe da je bivšem bh. reprezentativcu strogo naređeno da mora tetovažu sakriti svaki put kada igra ili je jednostavno ukloniti.

Slijedi suspenzija

Ako Vranješ ne učini nešto s uvredljivom tetovažom, mogao bi biti suspendiran i žestoko kažnjen u novoj borbi UEFA-e protiv diskriminacije.

Vranješ je u AEK-u igrao u momčadi s Livajom, a njegovi stavovi često su bili predmet polemike u regiji.

Bivši BiH reprezentativac poznat je po svojim tetovažama, a u Grčkoj je dobar s AEK-ovim huliganima čiju je tetovažu napravio njima u čast.

AEK Athens player Ognjen Vranjes, has a very good relationship with the Original 21 group. And even got a AEK hooligans tattoo. pic.twitter.com/m9LRJSSzeM

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) August 24, 2021