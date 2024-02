Četnici su zarobili poznatog nogometaša u Hrvatskoj, htjeli ga strijeljati: Spašen čudesnom akcijom

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ovo je priča o čovjeku koji ima pravo slaviti svoj drugi rođendan. Preživio je streljački vod tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Iako se već mogao oprostiti od života spasio ga je ipak nogomet, Zapravo jedan bivši nogometaš koji ga je poznavao. Junak ove životne priče Veldin Karić legenda je našeg nogometa, ali je i legenda života uopće.—

Nogomet ima svoje priče u kojima su glavni junaci, a tko drugi, nego nogometaši. Svaka karijera ima svoju priču, misteriju, uzlet i pad, sreću i nesretne okolnosti. Nekim nogometašima je sport kojim se bave doslovce spasio život. Baš kao u konkretnoj priči. O groznom događaju srećom na kraju sa sretnim posljedicama malčice kasnije.

Upisao je Veldin Karić 199 nastupa za HNL i zabio 76 golova, a u karijeri je promijenio čak 14 klubova: Željezničar, Varteks, Dinamo, Marsonia, Torino… Upisao je i tri nastupa za hrvatsku reprezentaciju, ali ga Ćiro Blažević nije htio zvati. Zbog prozaičnog razloga, ali i zbog tada nevjerojatne konkurencije u hrvatskoj reprezentaciji.

Ime koje se pamti

Karić je to objašnjavao medijima: “Ćiri Blaževiću se nije sviđala moja frizura. Jednom prilikom me upoznao sa suprugom i rekao joj kako se moram ošišati i kako mi je frizura užasna, a ona se nije složila s njim. ‘Baš mu lijepo stoji’ – poručila je gospođa Blažević. Nije mu to bilo drago čuti”!

Pa gdje je skupio to malo nastupa? Nastupio je kod Mirka Jozića i Otta Barića. “Jozić je bio mnogo ozbiljniji, dok je Barić bio puno opušteniji”!

Bio je sjajan, borben napadač, sklon čudnim ali efektnim i korisnim rješenjima. I igrao je nogomet gotovo do svoje 50. godine. Rođen je u Slavonskom Brodu, a igračku karijeru započeo je u sarajevskom Željezničaru davne 1992. godine uz nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca Marija Stanića.

Nogomet ga spasio

Za vrijeme rata prešao je u Vojvodinu a 1993. godine jedva je došao u Hrvatsku prešavši u Marsoniju. Tamo je igrao uz svog rođaka Edina Mujčina. Nakon toga igrao je za Torino i Lugano, a 1997. stigao je u Varteks, gdje je u sedam godina postao apsolutna ikona. Nakon toga prešao je u Dinamo 2004. godine, nakon čega je igrao za Inter, Marsoniju i još niz niželigaša. Ujedno je po niželigašima bio ne samo igrač nego i trener.









A da mu je nogomet doslovce spasio glavu kazuje i tmurna epizoda iz njegovog života. Tmurna da tmurnija ne može biti. Veldina Karić je bio u Željezničaru, u Sarajevu, kada je u Bosni i Hercegovini počeo rat, zbog čega se našao blizu smrti kad su ga zarobili četnici.

”U Sarajevu su mi upali u stan i odveli me na Pale, gdje mi stavili lisice i maltretirali me, htjeli su me strijeljati. Nasreću, za to je nekako doznao Nenad Starovlah, moj bivši trener iz Željezničara, koji je otišao za u Vojvodinu. Organizirao je helikopter za ranjenike i prebacio me u Beograd, pa potom u Novi Sad. On me spasio, bilo je to strašno iskustvo, ali me trener spasio.”

U inozemstvu nije išlo

U inozemstvu se baš nije snašao. Stigao je u Torino gdje je jedva igrao. Čak su ga u jednoj anketi navijači Torina proglasili najvećim transfernim promašajem u povijesti tog kluba…

A kad su ga vrbovali čelnici Torina birali su između njega i Pippa Inzaghija!? S njime je uvijek bilo zanimljivo. Kada se osvrne na karijeru izdvaja utakmice koje su mu se urezale u sjećanje:

„Tri utakmice u karijeri zapamtio sam za sva vremena. Prva je utakmica u Birminghamu kod Aston Ville, u 1. kolu Kupa UEFA, gdje sam u pobjedi Varteksa 3-2 gol zabio velikom Peteru Schmeichelu. Druga utakmica je debi u Dinamu u kojem sam zabio gol Hajduku u 3-0 pobjedi, a treća utakmica je derbi između Torina i Juventusa. U Torinu sam igrao s Ruggierom Rizzitellijem, kako je to bio moćan igrač, najmoćniji s kojim sam igrao u karijeri”.

Povratak u Varaždin

No, svakako je najluđi trenutak u Karižćevoj karijeri bio onaj prije šest godina kada se u 46. godini vratio u Varteks. Da, kao igrač. „Dobrodošao, ikono”, tom su porukom dočekali u klubu ostarjelog godišnjeg napadača u Varteksu. Priča je sljedeća. Karić je odučio pomoći Varteksu, klubu kojeg su 2011. godine osnovali navijači, White Stonesi,. Inače, Karić je za Varteks, ali onaj stari, igrao od 1997. godine pa do 2004. godine i tada je stekao status ikone.

I čim je došao opčinio je navijače. U jednoj od prvih utakmica, u lokalnom derbiju s Novim Marofom zabio je tri gola i namjestio još jedan. Igrao je i donedavno, i danas. Pa je prije tri godine je potpisao za četvrtoligaša Bednju iz Beletinca. Riječ je o momčadi koja je zadnjih nekoliko sezona osvajala naslov u Četvrtoj HNL Čakovec – Varaždin.

Veldin Karić završio je nogometnu akademiju pri Hrvatskom nogometnom savezu i ima UEFA A licencu. Oh da, redovito igra i za veterane Dinama. Nerijetko je najbolji igrač!