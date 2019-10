ČEŠKA SMRSKALA GORDI ALBION: Engleska izgubila nakon 10 godina!

Engleska je doživjela prvi poraz u kvalifikacijama za EURO 2020. godine, momčad Garetha Southgatea poražena je u Pragu od Češke.

Englezi su poveli u petoj minuti nakon što je Harry Kane pogodio s bijele točke, no četvrta momčad s lanjskog Svjetskog prvenstva vodila je samo četiri minute, domaćin je izjednačio preko Brabeca.

Češka je dominirala u prilikama, uputili su 15 udaraca prema golu protivnika, čak osam u okvir gola dok je kod Engleza taj omjer bio znatno manji (4/1). Veliko slavlje za domaću reprezentaciju osigurao je Zdenek Ondrasek pet minuta prije kraja, igrač koji je na teren ušao dvadeset minuta ranije. Česi su ovom pobjedom stigli na dvanaest bodova koliko imaju i Englezi, no Gordi Albion ima utakmicu manje. Nevjerojatno zvuči podatak, Engleska je izgubila prvu utakmicu u kvalifikacijama za jedno veliko natjecanje nakon deset godina. Češka se na taj način osvetila Engleskoj za visok poraz u ožujku ove godine. Bilo je čak 5 – 0 za Gordi Abion na Wembleyu.

Engleska je u prvoj utakmici imala loptu u posjedu 65% vremena, a u drugoj utakmici 55% vremena, što dokazuje da se bez lopte u nogama možete samo nadati pozitivnom ishodu.

U grupi A Kosovo je također na pet odigranih utakmica, a ukoliko u ponedjeljak svladaju Crnu Goru dodatno će zakomplicirati situaciju u grupi. Za sada je Češka uz Englesku najizgledniji putnik na Euro.

The #ThreeLions suffer their first qualifier defeat in 10 years.

Czech Republic 2-1 England#CZEENG reaction: https://t.co/8V2N5Sr0aC #EURO2020 pic.twitter.com/RcGzwXOBBG

— BBC Sport (@BBCSport) 11. listopada 2019.