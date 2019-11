CARLO ANCELOTTI: ‘Nemoguće je profesionalno i smireno raditi s ovim šefovima Bayerna!’

Autor: Dnevno.HR

Kovač je bivši. “Rezultati i igra naše momčadi u proteklim tjednima dali su nam do znanja da je potrebno reagirati. To smo i učinili. Uli Hoeness, Hasan Salihamidžić i ja imali smo otvoren i ozbiljan razgovor s Nikom na ovu temu u nedjelju i svi zajedno došli smo do zaključka da je rastanak najbolje rješenje”, rekao je Bayernov šef Karl-Heinz Rummenigge nakon što je u nedjelju smijenio Niku Kovača.

Spox piše da je Kovač htio nastaviti borbu nakon teškog 5:1 poraza kod Eintracht Frankfurta, unatoč tome što je izgubio povjerenje čelnika kluba.

Na treningu u nedjelju ujutro pozdravio je igrače uz dodatak “do utorka”, no tajni sastanak sa šefovima kasnije je otkrio da je budućnost Kovača u Bayernu završena.

Glavni glas bio je Karl-Heinz Rummenigge. On je jasno i direktno dao Kovaču do znanja da ga vidi kao glavnog odgovornog za lošu situaciju u koju je klub zapao.





Kritike su bile toliko snažne da se i Kovač, kroz karijeru poznat kao neprikosnoveni borac u svakoj situaciji, odlučio povući.

Nakon jakih kritika Rummeniggea, bivši hrvatski izbornik je rekao da će ponuditi ostavku ako šefovi misle da je problem u njemu.

Bila je to ponuda koju je Rummenigge ekspresno prihvatio, a sastanak nije organiziran kako bi se treneru uručio otkaz, nego kako bi se raspravilo o situaciji. Međutim, otkaz je nastao kao posljedica velike rasprave Kovača i Rummeniggea.

Svojedobno je Carlo Ancelotti izjavio: “Es ist unmöglich bei diesen Bayern Bossen professionell und ruhig zu arbeiten!” – “Nemoguće je profesionalno i smireno raditi s ovim šefovima Bayerna!”

Situaciju je prokomentirao i Otto Barić:”“Ja bih rekao da Niko nije ništa kriv. Radi se o tome da je imao dosta problema otkad je došao. Klupsko vodstvo nije na vrijeme reagiralo i na vrijeme promijenilo neke igrače tako da se on već i prošle godine mučio. Nisu to bili loši igrači, ali su već bili istrošeni. Tada je bio u još goroj situaciji, ali ipak je uspio osvojiti prvenstvo i Kup”.

Ima li istine i u tome? Stječe se dojam da neki igrači imaju povlasticu pred trenerom i to se i ovom slučaju ponovilio u slučaju Niko Kovač.

Momčad će u srijedu protiv Olympiakosa u Ligi prvaka voditi član stručnog stožera Hans Flick.

On je privremeni trener dok Bayern traži nasljednika Kovaču. Spominju se Max Allegri, koji je slobodan od proljeća i odlaska iz Juventusa, te Erik ten Hag, trener Ajaxa koji je prošle sezone očarao krasnim nogometom i probojem do polufinala Lige prvaka.