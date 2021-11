ČARI NIŽELIGAŠKOG NOGOMETA: Popravljao struju pa zabio penal!

Dok je posljednji kvalifikacijski reprezentativni ciklus u punom jeku, prava ‘magija’ događa se na niželigaškim terenima. Točnije, na osmoligaškom igralištu, u prvom kolu amaterskog FA Cupa.

Susreli su se nogometaši Marinea i Dunstona, a u 51. minuti se dogodio prekid utakmice zbog nestanka električne energije na stadionu. Domaćini su obavijestili gledatelje da električar rješava problem, a električar je ni manje ni više bio gostujući vezni igrač Phil Turnbull.

Naime, 34-godišnjaku je stalni posao električar, stoga nije imao problema pri vraćanju struje.

Sudac je bio spreman prekinuti utakmicu, no Turnbull je omogućio nastavak.

The referee has given a deadline of 5pm for the floodlights to work.

Regularni dio utakmice završio je rezultatom 2:2, isti je ostao i poslije dva produžetka. Pobjednik se tražio preko jedanaesteraca, pucao je i Turnbull te zabio. Ipak, njegov suigrač Lee Mason promašuje peti jedanaesterac te Marine prolazi dalje.

During @MarineAFC vs @dunstonutsfc in the #FATrophy, the floodlights went out…

Fortunately, Dunston’s no4 Phil Turnbull is an electrician & was able to get the lights working again⚡️

An absolute hero! 👏😂 #nonleaguefootball at its best. pic.twitter.com/bXuFS8uZoF

— Katy Jones 🎙📻 (@KatyBonesJones) November 13, 2021