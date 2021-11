‘CARE DUŠANE, BIRAJ GDJE ĆEŠ!’ Partizan ga je prodao za siću, a ‘klinac’ ima ponudu od 80 milijuna eura!

Jedan od onih klubova, velikana na ovim prostorima, koji još dosta moraju učiti od Dinama svakako je beogradski Partizan. Jednog talenta pustio je za siću, napadača koji se vrtoglavo uspinje…

Riječ je Dušanu Vlahoviću, napadaču koji ima tek 21 godinu. S dva gola Milanu ispisao je povijest kluba kao igrač s najviše golova u kalendarskoj godini: stigao je do brojke 27, i tako izjednačio 60 godina star rekord Kurta Hamrina, ali pred Vlahovićem je još mjesec dana igre i prilika da ostane sam na vrhu.

Prije tri godine stigao je u Firencu iz Beograda, iz Partizana, a odšteta je iznosila – dva milijuna eura. Nevjerojatno malo ako se zna da će sigurno srušiti klupski rekord u zaradi. Klupski rekord odf Fiorentine.

Već sad on prema Tranfermarktu vrijedi 50 milijuna eura, no bogati Newcastle navodno je već spreman ponuditi oko 80 milijuna eura za tog napadača.

Stvar je još nevjerojatnija, jer prije samo godinu dana u Fiorentini cu tražili njegovu zamjenu, iz iz Rusije su tako doveli napadača Kokorina koji se, međutim, nije najbolje snašao u talijanskom okruženju.

🔥⚽️ Dusan #Vlahovic sta battendo record su record. Con le due reti siglate in #FiorentinaMilan ha eguagliato il numero di gol in #SerieA in un anno solare di #Hamrin. 27 le reti siglate finora nel 2021, proprio come il calciatore svedese nel 1960.

Fonte: Opta_Paolo pic.twitter.com/tngboJNA5k

— Goalist (@Goalist_it) November 21, 2021