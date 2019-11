ČAR NOGOMETA JE U VRATARIMA: Mladi Hajdukov čuvar mreže činio Olmu, Oršiću i Petkoviću ono što vratari u Ligi prvaka nisu sposobni

Nije nogomet samo čudan sport, možda je nekad nepravedan, dosadan, ali je uvijek nepredvidljiv. Ajmo rezonirati derbi Dinama i Hajduka. Da je Dinamo pobijedio, a završilo je 1-1, bilo bi to apsolutno zasluženo. No, da su u nogometu rezultati uvijek po zaslugama onda bi sve bilo jasno unaprijed i možda se ne bi trebalo ni igrati.

Hajduk je u Zagrebu iščupao vrijedan bod, možda je on i nezaslužen, a možda i nije. Ta, Hajduk je imao najboljeg pojedinca utakmice u svojim redovima, riječ je o vrataru Marinu Ljubiću. Prošao je on Hajdukovu omladinsku školu, no još nije bio ovako na svijetlima pozornice. A u Zagrebu sada bio je čovjek odluke. Zapamtili su ga i Olmo i Petković i Oršić.

I Hajduk je poajviše njegovom zaslugom ostao u Zagrebu neporažen. A kako je počelo nije se činilo da će po “bijele” dobro završiti. Dinamo je u 7. minuti imao veliku priliku, nakon što se Bruno Petković sjajno oslobodio Simića, ali njegov šut iz blizine brani vratar Splićana Ljubić.

No, pet minuta kasnije Dinamo je poveo nakon udarca s kuta, u skoku su bili Petković i Ardian Ismaili, a branič Hajduka je nesretno dodirnuo loptu glavom i pogodio vlastitu mrežu.

U 25. minuti Ljubić je opet obranio opasan udarac Olma, a Ivanušec u 38. minuti puca pored vrata. U zadnjoj minuti prvog dijela Leovac je igrao rukom u svom šesnaestercu, a sudac Bebek je svirao kazneni udarac za Hajduk. Mijo Caktaš je s “bijele-točke” poslao loptu pod gredu, pa se na odmor otišlo s rezultatom 1-1.





To je bio i konačni rezultat, jer Ljubić je sve opasnosti rješio i pohvatao i u nastavku. I pokrio sve nedostatke svoje momčadi kojih je i te kako bilo. Ali, nogomet je to, ako ti vratar ima svoj dan onda i kud i kamo slabiji suparnik može do boda. I to je čar nogometa.

Dinamovu laganu neaktivnost u nastavku je čak i za shvatiti, momci su opterećeni utakmicom u utorak u Milanu protiv Atalante, plasman u sljedeći krug Lige prvaka nije daleko, još peče Bjeličine nogometaše kiks protiv Šahtara, a Hajduk je u podsvijesti apsolviran kao suparnik koji na dulje staze ne može nauditi modrima. Ili može?

Na ljestvici sada vodi Dinamo s 35 bodova i utakmicu manje, a Hajduk ima 31. Prvenstvo nije rješeno, no može li vratar spašavati Hajduka uvijek u ovakvim utakmicama?