‘CAKTAŠ ME NAZVAO I NIŠTA MU NE ZAMJERAM’ Kapetan Varaždina se javio nakon užasne ozlijede, podršku pružio i izbornik Dalić

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Kada je jučer u 23. minuti Mijo Caktaš uklizao na loptu, ali pritom udario Igora Postonjskog koji je od siline udaraca vrisnuo svima nam je kroz glavu proletio Martin Taylor i njegovo ‘ubojstvo’ Eduarda da Silve.

Na svu sreću Postonjski je prošao bolje od legendarnog Dudua, ali nije sve tako dobro. Kapetanu Varaždina pukla je tibija te fibula, ali odmah je operiran u osječkoj bolnici.

‘Kod mene nije tako strašna situacija jer on je ipak imao vanjski prijelom. Prognoze su da bih za četiri do šest mjeseci već mogao biti u treningu. Prvo je zadatak kroz par dana stati na nogu, a onda ovisi sve o meni koliku ću bol podnositi. Vjerujem da bih kroz dva mjeseca mogao i pravocrtno trčati.’





Zvao me Caktaš došao je i Bjelica

‘Danas prijepodne zvao je Mijo Caktaš. Žao mu je jako i rekao mi je da nije bilo nimalo zlobe u tom startu. Razumijem ga i nisam ni pomišljao da je start bio zločest’ izjavio je Postonjski i time ušutio mnoge koji su prozvali Miju Caktaša. Rekao je da ga je zvao i izbornik Dalić te da mu je u posjet došao Nenad Bjelica.

‘Supruga je emotivka pa sam je na početku morao smirivati. Naravno da je bližnjima teže nego meni, ogromna su podrška da se ubrzo napunim pozitivnom energijom.’ rekao je za 24 sata. Uskoro će mu i svadba, ali će prvi ples odraditi na štakama.









‘Zahvalio bih se svima, od publike na Gradskom vrtu, jer sam čuo da su me ispratili pljeskom, preko službenog spikera Marija Mihića, koji mi je zaželio brz i uspješan oporavak, do svih ljudi u Hitnoj pomoći, osječkoj bolnici… Hvala, naravno, i mojim suigračima, treneru, ljudima iz uprave, koji su bdjeli nada mnom, ali i treneru Osijeka Nenadu Bjelici, koji mi je još na travnjaku stisnuo ruku i poželio uspješan oporavak, a u ponedjeljak me i posjetio u bolnici, što je velika gesta od njega.’ rekao je kapetan Varaždina za SN te zaključio:

‘Znam da me čeka duga stanka, i u tom smislu, žao mi je i kluba i momčadi, jer imamo vrlo pozitivnu, čak i euforičnu atmosferu, u kojoj se i ja sjajno osjećam. Trener Kovačević napravio je odlične stvari, i kad je riječ o igri i kad je riječ o atmosferi u momčadi, svi smo kao jedna obitelj, osjećamo se u dušu, ali vjerujem da će momčad i bez mene nastaviti s odličnim igrama’