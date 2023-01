ČAČIĆ DOBIVA NOVI UGOVOR I NOVU FUNKCIJU? Mnogi su ga otpisali, ali ‘serviser’ snažno grabi prema gore

Dok u Dinamu traju prave igre prijestolja iz maksimirske šume planiraju sastaviti novi ugovor za trenera Antu Čačića. Ne samo da bi trebao dobiti novi ugovor nego ga čeka i nova funkcija.

Kako doznaju Sportske novosti Čačić bi trebao postati engleski tip menadžera što znači da će u isto vrijeme obnašati ulogu trenera i sportskog direktora.

Uz sve to dolazi i novi, izdašni ugovor. Trenutni ugovor vrijedi do lipnja 2023. novi bi ga za modri klub trebao vezati do ljeta 2024., a za pretpostaviti je da ga čeka i povećanje plaće.





Ugasio požar

S obzirom da nikom nije jasno što se događa u klubu Čačić je već duže vrijeme bio sportski direktor tj. popunio je to mjesto, a sada će mu službeno u radnoj knjižnici pisati i da je sportski direktor.

Mislav Oršić kada je odlazio upravo je Čačića prvo pitao o mišljenju što dovoljno govori o tome kakvu je ulogu imao. To dovoljno govori kakav utjecaj ima u klubu.

Dinamov strateg na klupi je od travnja kada je “ugasio požar” koji nastao nakon poraza od Hajduka te je naslov bježao Dinamu. Ipak, smirio je ekipu te na kraju obranio titulu prvaka Hrvatske.