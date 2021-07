BUNI SE NAKON ISPADANJA SVOJIH: Član velike generacije želi promjenu pravila, evo što ga muči

Španjolska je u velikom dvoboju s Italijom nakon izvođenja penala ostala bez prilike za borbu za naslov na ovoljetnom Euru. Polufinalno ispadanje donijelo je kraj puta za reprezentaciju koja je, između ostalog, na svojem putu nadjačala i Hrvatsku, s 5:3 nakon produžetaka u osmini finala u Kopenhagenu, a završetak nastupa izazvao je reakciju Gerarda Piquea, člana španjolske generacije koja je odlazila do kraja na dva velika natjecanja, Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoafričkoj Republici i na Euru 2012. kojem su domaćini bili Poljska i Ukrajina.

Poslije španjolskog ispadanja, Pique se javio objavom na Twitteru. Ustvrdio je da nije pošten sadašnji raspored izvođenja penala u kojem se igrači obje momčadi izmjenjuju, a na taj način, istaknuo je Pique, događa se da je u prednosti reprezentacija koja puca prva.

Bivši španjolski reprezentativac, koji je objavio završetak karijere u nacionalnoj momčadi u ljeto 2018., svoju je tvrdnju dočarao riječima da su zbivanja na ovoljetnom Euru i na Copa Americi koja je također u tijeku pokazala da momčadi koje pucaju prve redovito prolaze nakon penala.

U sadašnjem rasporedu izvođenja, Pique je istaknuo da se momčadi koja puca prva nudi više prilika za prolazak dalje. To smatra nepravednim u situaciji kada se do penala dolazi jer su momčadi bile izjednačene ranije tijekom utakmice.

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja

— Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021