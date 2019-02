BUNDESLIGA: Niko Kovač opet šokiran, Bayern mu poveo 1-0, potom primio tri a zabio nijedan!

Sama iznenađenja u Bundesligi, jedno neugodno po hrvatskog trenera Niku Kovača na klubi minhenskog Bayerna. Dakle, Bayer Leverkusen je pobijedio Bayern s 3-1 dok je Borussija protiv Eintrachta odigrala 1-1.

Makar je Bayern prvi poveo, potom je uslijedio pad. Kovačevi igrači u 41. minuti su stigli do vodstva kada je Thomas Muller s desne strane ubacio loptu u šesnaesterac, a Goretzka glavom ubacio loptu u mrežu za 1-0.

Iznenađenje je udlijedilo u 53. minuti. Kingsley Coman je napravio prekršaj na 25 metara od gola i dosuđen je slobodan udarac kojeg je izveo Leon Bailey te sjajnim udarcem matirao nemoćnog golmana gostiju za 1-1.

U 63. minuti Leverkusen je stigao do preokreta kada je Volland pogodio za vodstvo domaćih od 2-1. U 87. minuti Leverkusen stiže i do 3-1, a strijelac je bio Alario. –

Na tablici je Borussija povećala prednost za jedan bod i sada ima 49 bodova, dok je Bayern ostao na 42 boda.