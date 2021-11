BUKNUO SKANDAL, O OVOM SE PRIČA U SRBIJI! Teška prijevara, evo tko je uključen…

Autor: I.K.

Policija u Portugalu već se neko vrijeme bavi malverzacijama u koje su upleteni tamošnji poznati nogometni klubovi, a priča je ponovno izbila u prvi plan nakon akcije u koju je, među ostalima, uključen poznati nogometni agent Jorge Mendes.

Riječ je o vrlo utjecajnom agentu u nogometnim krugovima, istaknutom ponajprije zbog suradnje s Cristianom Ronaldom, a dio istrage protiv njega i agencije koju vodi usmjeren je i protiv nekoliko tamošnjih značajnih klubova.

Kako donose portugalski mediji, istraga je usmjerena na aktivnosti nogometnih agenata koji su pod sumnjom da su uzeli novac u sporazumima koje su postigli klubovi u obavljanju transfera. Po pisanju poznatog sportskog lista A Bola, portugalska državna blagajna pritom je bila oštećena za čak 200 milijuna eura.

Privuklo pažnju i u Srbiji

Afera trese nogometni Portugal, no zbog toga što je u ovom skandalu obavljen i pregled klupskih prostorija Brage, zbivanja u policijskoj akciji se sa zanimanjem prate i u Srbiji. Razlog za to jest što je Braga glavni rival Crvene zvezde u borbi za vrh njihove skupine Europske lige, u kojoj su ostala još dva kola do kraja prvog kruga.

Portugalski i beogradski klub nalaze se u skupini F, a uoči pretposljednjeg kola Braga je na vrhu s dva boda prednosti pred Crvenom zvezdom. Beograđani, pak, imaju dva boda više od trećeplasiranog danskog Midtjyllanda u borbi za odlazak u drugi krug. Crvena zvezda sutra u petom kolu na domaćem terenu igra protiv bugarskog Ludogoreca, dok Braga u Danskoj gostuje protiv Midtjyllanda.

Odluka bi mogla pasti na kraju

Rasplet ove skupine mogao bi se dogoditi u posljednjem kolu, kada će Braga ugostiti Crvenu zvezdu.

Ta utakmica igra se 9. prosinca, a portal Mondo pita se kako bi se afera mogla odraziti na nogometaše portugalskog kluba uoči potencijalnog odlučujućeg susreta.

Skretanje pozornosti na aferu u koju je upleten rival Crvene zvezde imao je i Telegraf, uz dodatak da nije poznato koji su sve transferi obuhvaćeni ovom istragom.