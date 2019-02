BRŽE OD ANDERSONA COSTE! Najbrži crveni karton u povijesti nogometa dogodio se baš danas!

U susretu 23. kola španjolskog nogometnog prvenstva Getafe je na svom Alfonso Perez stadionu rezultatom 3:1 pobijedio Celtu iz Viga. Bila je to deveta pobjeda u sezoni za momčad trenera Pepea Bordalasa kojom se ona do kraja uplela u borbu za europska mjesta sljedeće sezone. No, najveća zanimljivost utakmice dogodila se kod izjednačujućeg pogotka domaćih.

Celta je naime, povela već u drugoj minuti pogotkom Arauja, a preokret je domaćin započeo golom Jaimea Mate iz kaznenog udarca, šest minuta prije kraja prvog poluvremena.

Taj se gol dogodio iz jednaesterca nakon što je Celtin Hugo Mallo srušio igrača Getafea u kaznenom prostoru. Ta se odluka nije svidjela napadaču gostiju Maxiju Gomezu pa mu je sudac susreta u svega dvije sekunde zbog konstantnih prigovora pokazao dva žuta kartona.