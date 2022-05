BRUTALNA ZEZANCIJA NA RAČUN VELIKANA: HNS postom poručio, bez Hrvata nema Lige prvaka

Svi u Europi primijetili su činjenicu kako jedna mala Hrvatska od četiri milijuna stanovnika, po desetu godinu za redom ima igrača među osvajačima Lige prvaka, što je stvarno jedinstven doseg.

Naravno najviše Ligi prvaka skupio je Luka Modrić, koji ih je osvojio pet s Realom, dva put je pehar podizao Kovačić, Chelsea i Real, dok su jednom tu čast imali Perišić i Mandžukić u Bayernu, Lovren je LP osvojio u Liverpoolu, a Ivan Rakitić u Barceloni.

Čini se kako bez Hrvata ne možeš do Lige prvaka, pa su se na račun Manchester Cityja i Paris St Germaina našalili iz HNS-a duhovitim postom.

Ništa bez Hrvata

“Isprike PSG-u i Manchester Cityju, ali jednostavno si ne možemo pomoći”, napisali su u postu iz HNS-a.

Na montiranoj fotografiji na prometnom znaku na autocesti stoji: “Kupljen Hrvat i osvojena Liga prvaka” ravno, dok na drugoj oznaci prema desno, kamo skreće vozilo, piše: “Potrošite milijarde bez trofeja Lige prvaka”, uz jasnu poruku bez Hrvata nema Lige prvaka.

Apologies to @PSG_English and @ManCity – we can't help ourselves today 🤷🏻‍♂️#CroatiansOnTopOfEurope #10yearsinarow pic.twitter.com/MqBz6OupJ4

— HNS (@HNS_CFF) May 29, 2022