BRUTALAN INTERVJU ZA DNEVNO! Ikona HNL-a otkriva istinu o sebi: ‘Kontroverzan sam i zločest? Slušaj me sad, kralju’

“Gdje sam god igrao, nikada ali ama baš nikada nisam imao problema ni sa kim. Navijači su me uvijek obožavali, na terenu uvijek dajem tristo posto i onda na kraju nešto možeš očekivati od nogometa. Na kraju, ja od nogometa živim i dobro mi ide. Pišu za mene da sam kontroverzan i zločest, a ja nikome ništa nisam ukrao, za sve, za ama baš sve u životu morao sam se izboriti. Onaj tko misli i da mi je milimetar poklonjen, može me poljubiti u guzicu”, govori nam u uvodu intervjua ikona hrvatskog, bugarskog, bosanskohercegovačkog i na koncu mađarskog nogometa, Tonći Kukoč.

Oni što ubijaju, tuku doma žene, maltretiraju djecu, za njih novinari pišu da su kontrovezni, pa kako onda se može za mene to napisati? Kada te pitaju vjeruješ li u Boga, ako ćeš tražiti svaki dan velika djela, nećeš ih dobiti, ali ako gledaš po malim stvarima, svaki dan se dogodi čudo. Ja sam osoba teške naravi i stupanj tolerancije mi nije velik. Do prije par godina mogao sam izbrojati do pet, prije nego napravim nešto, sada sam malo stariji, pa brojim do deset. Jebiga kralju imam vruću krv. Bog postoji i to vidim po sebi jer od osobe teške naravi sada imam razumijevanja i mogu pričati s drugima. Prije? Teško”, priča nam bivši igrač Hajduka, Brescie, CKSA Sofije, Zrinjskog i aktualni igrač mađarskog Honveda.

Težak životni put

Doista, kako i sam kaže, o njemu se puno toga, uglavnom lošeg piše, a nas je eto, baš ugodno iznenadio. Skroman, pristupačan, duhovit, ali nadasve iskren i beskrupulozan. Eto, to je možda bolji opis Tonćija kakvog mi poznajemo.

Pitali smo dalje Kukoča, koji, naglasit ćemo, ima razornu lijevicu, kakvi su bili njegovi nogometni počeci.

“Sa šest godina me tata odveo u Dalmatinca i već nakon godinu dana, uzeli su me u Hajduk. Tamo sam prošao i kadete i juniore i kasnije prva ekipa. Završio sam školu, ali vjeruj mi, škola te uči da je život idealan, ali kao što znaš sam… To je laž! Škola te ne pripremi za život i ako nisi borac, nećeš proći”, kaže nam Kukoč pa nastavlja s pričom o svojim počecima.

“Upisao sam trgovačku školu, samo zato jer sam imao dva dana škole i tri dana prakse, pa sam mogao više trenirati. Ovi su to znali u školi i drugačije su se odnosili prema meni jer sam već tada imao status profesionalnog sportaša pa je bilo lakše. Trenirao sam i trenirao i dočekao svoju šansu u Hajduku. Došao je Balakov, a ja na kupanju, zvoni telefon, Krešo Mikulandra kaže ‘imaš utakmicu u pet’, a ja kažem ‘kakva utakmica’? Ja crven kao rak na moru, on kaže ‘Balakov je rekao da te želi viditi, sutra je spisak za pripreme’. Ja kasnim na utakmicu 45 min, morao sam kući po kopačke. Dolazim, Balakov me pušta da igram… U tih 45 min pometem sve! Asistiram, dajem golove i odem na pripreme”, priča nam Tonći kako je počela njegova avantura.

‘Nije loše za nekoga tko je opisan kao propalitet’

Prvu utakmicu za Hajduk će vjerojatno pamtiti dok je živ, kao i dan kada je odlučio otići.

“Ako si iz Splita, tebi nije san da igraš za Real, već za Hajduk. I eto ja sam igrao. Prva utakmica Barcelona 35000 ljudi, druga Stoke city 35000, vatreno krštenje. Kada sam odlazio iz Hajduka, nije me nitko potirao, već sam sam otišao kod Brbica i rekao da ne mogu više s Krstičevićem. Rekao sam ‘evo opraštam vam 300 000 kuna, samo mi dajte jednu plaću’. Pustio me i otišao sam u Bresciu”, veli Kukoč pa naglašava: “Zapamti svaka utakmica koju odigraš izvan svoje države vrijedi kao 20 naših. Kod kuće te svi znaju, a vani nitko. Na tebi je sve. Imam više od 120 utakmica u stranim državama. Za jednoga koji je bio opisan u školi kao propalitet i s kojim se djeca nisu smjela ni družiti, jer bih ih ja kao upropastio, uopće nije loše”.

Potom je odlučio jednu stvar istaknuti. “U Hajduka prije 10 godina je bilo teško ući u prvu ekipu. Majka mi je radila kao kuharica, tata je radio u Brodomerkuru. Mama je čistila ulaz od zgrade, da se meni mogu kupiti kopačke. Otac se ubijao od posla da bude hrana na stolu. Tako da plava kuverta otpada šta se Kukoča tiče. Samo svojom kvalitetom sam dobio šansu u Hajduka. Davao sam golove i asistirao sam”, kazao je Kukoč.

‘Vidio sam puno igrača koji su nestali’

Tonći je na neki način miljenik Torcide, zna se tu i tamo naići i na koji natpis na zidu koji to i potvrđuje. No, Tonći je skroman pa to ovako opisuje.

“Nisam ja nikakav miljenik Torcide. Oni vole Hajduk kao što ga svi volimo. Znate te momke treba poštivati. U današnje vrijeme kada se nema para, momci daju zadnju lipu za Hajduk”, veli nam Tonći.

U Hajduku trenutno stasa, kako mnogi kažu ponajbolji lijevi bek u Hrvatskoj, Domagoj Bradarić. Kukoč voli komentirati igrače koji igraju na njegovoj poziciji, a za Bradarića ima važnu poruku.

“Momak ne smije uopće čitati novine jer jedan dan vrijedi 10 milijuna, a drugi dan ne vrijedi ništa. Tako je to dole. Odigraš dobro, na konju si, ako odigraš loše, truba si. Novinari davaju igračima te etikete, jedan dan ga traži Real, drugi dan ne vrijedi. On treba raditi kako je do sada radio i sigurno će doći daleko jer kvalitetu i muda ima. Na njemu je sve. Vidio sam puno igrača koji su dobili naziv ‘novi Messi’, a kasnije nestanu, nema ih. Nije lako. Vidi šta se događa s Palaversom. Kupio ga Manchester City i sada ljudi očekuju da on sam osvoji naslov. Ne ide to baš tako”, rekao nam je Kukoč.

O HNL-u, HNS-u i Vatrenima

HNL je podosta napredovao otkako je Kukoč zadnji puta igrao u njemu. Dinamo igra proljeće u Europi, uskoro ćemo imati pet klubova u europskim ligama, dva u Ligi prvaka. Što kažeš na to?

“Misliš da je meni bilo lako izaći protiv Dinama, a tamo Modrić, Mandžukić, Vida… I tada je bio HNL težak. Igra se dobar nogomet u HNL-u, mladi momci imaju sve preduvjete da naprave karijeru”, veli Kukoč.

Hrvatska je druga reprezentacija svijeta, no, nakon SP-a 2018., rezultati nisu baš nešto kao niti igra. “O reprezentaciji se ne smije puno pričati, a posebno ne kritizirati, drugi smo na svijetu. Nekoliko bitnih igrača napustilo je momčadim, ali sve će doći na svoje. Da, 80 posto novinara moli Boga da Hrvatska izgubi pada može krenuti vređaona. Ali tako je to kralju”, govori Kukoč.

Nekada je žestoko kritizirao rad HNS-a i Zdravka Mamića, svojevremeno ih je nazivao i “mafijom”. Danas je u Savezu nešto drugačija priča. Mamića nema, to jest fizički nije ovdje, a pojavila se i neka “nova struja” koja najavulje drastične promjene u radu i djelovanju Saveza.

Kukoč nam je to komentirao u svom stilu. “Nova struja? Hahaha. Pusti, to su priče za malu dijecu”, rekao je Kukoč.

Brutalna poruka

Kukoč se na koncu skrasio u Mađarskoj u Honvedu i kaže da se osjeća sjajno. “Zadovoljan sam. Imam više od deset asistancija ove sezone. Imam još godinu dana ugovora s agentom Jerkom Radićem i vidjet ću na ljeto ako dođe kakva ponuda. Trener sada ima svoje ideje, ja sam tu… Imam 50 nastupa u godinu dana i nema nervoze”, priča nam Kukoč i naglašava, “Niti jedan igrač u ligi nema asistencija kao ja”.

Na kraju priče, Kukoč je osjetio potrebu reći nam još jednu vrlo važnu stvar, čime nas je ujedno iznenadio.

“Čudno je kako ljudi vole lažove i klanjaju im se, a ljude koji govore istinu nazivaju luđacima. Počinju se u modu vraćati stvari stare sto godina, možda se vrati poštenje i obraz? Ljudi danas dižu kredite kako bi se dokazali ljudima koje uopće nije briga za njih… Rekao si da me nazivaju zločestim. Misliš li da teško spavam zbog toga?! Imam doma svoju suprugu koja je uz mene više od deset godina i sve je prošla sa mnom. Kada bi mi ona rekla da sam loš čovjek, e onda bih se zapitao. Imam jedan život i sigurno ga neću provesti u dodvoravanju drugima. Ne mogu te voljeti svi, kao što ti možeš voliti svakoga. Svoj kruh sam pošteno zaradio. Oni koji su uz mene, a nema ih puno, znaju sve o meni. Meni u životu nije teško. Ljudi u Hrvatskoj rade za 300 eura mjesečno i ne znaju kako će prehraniti obitelj. Njima je teško, ja nemam pravo reći da mi je teško”, rekao nam je u jednom dahu Kukoč i time zaključio svoj razgovor s nama.