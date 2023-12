Bruno Petković o godini iza njega: ‘Žao mi je zbog Livaje, a Dinamo ćemo vratiti gdje pripada’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Bruno Petković godinu je zaključio s lijepom nagradom. Kapetani HNL-a proglasili su ga najboljim igračem lige. Ovu sezonu pokazao je koliko znači za Dinamo jer bez njega Dinamo nije ostvario nijednu pobjedu.

“Pritisak je biti u Dinamu ako nisi prvi. Ako si prvi i ne pobjeđuješ onako kako bi trebao, s lepršavom igrom i lijepim nogometom, onda si pod upitnikom i pod velikim povećalom. To je nešto što nosi Dinamo – dobiješ puno dobrih stvari, ali to nosi određeni pritisak.”

Zatim nastavlja: “On je specifičan jer krećeš jako rano u ljeto i ako dovedeš pojačanja, teško im se odmah uklopiti jer Dinamu odmah treba rezultat. Prolaziš kroz ta pretkola i početak sezone, koji je najbitniji, a igračima koji su tek došli, pogotovo iz drugih podneblja, teško se uklopiti. Treba naći granicu između razumijevanja i nekad treba gledati da nam rezultat odmah treba – navikni se ili ne.”

Cilj se zna

Vrlo jasno je naglasio cilj: “To je realnost i jako je teško, ali lagao bih da ne kažem da je odlična stvar kad si u najboljem klubu. Osim toga, u zadnjih šest sezona četiri puta smo ‘prezimili’ u Europi. To je veliki uspjeh. Bilo je situacija u kojima smo svi mogli bolje, ali nadam se da ćemo u nastavku sezone dovesti Dinamo tamo gdje pripada.”

Komentirao je odlazak Livaje iz reprezentacije: “Sigurno će nedostajati jer je odličan igrač. Ali to je njegova osobna odluka. Bilo bi mi krivo da je donesena zbog nekog drugog. Ako je to njegova osobna odluka, u kojoj odlučuje čisto zbog sebe, svi to moramo poštovati. Ako je donesena zbog nečega što nije bilo korektno prema njemu ili nekome, to je nešto što treba uvidjeti i da se takve stvari ne događaju u budućnosti.

Svi znamo kakav je igrač, odnosno da radi razliku. I koji donosi jako puno Hajduku, njegova je referentna točka. Žao mi je što u reprezentaciji nećemo igrati zajedno, ali odluku koju je on donio treba poštovati i to je njegova stvar.”

Za kraj je najavio slijedeću godinu: “Imam dva velika cilja: prvo otići s reprezentacijom na Europsko prvenstvo, a onda tamo napraviti što je više moguće. Nema velikih i pompoznih izjava, trebamo ovo ili ono. Ići ćemo korak po korak, a vjerujem da možemo daleko dogurati. Što se tiče Dinama, naravno da želimo osvojiti naslov prvaka. To nam je primarni cilj. Napravit ćemo sve da to i ostvarimo” zaključio je za Tportal.