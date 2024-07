Bruno Marić dobiva nasljednika, iznenađenje HNS-a uskoro u Hrvatskoj

Potraga za nasljednikom Brune Marića na čelu hrvatske sudačke nogometne organizacije trajala je dugo, no prije početka nove sezone u SuperSport HNL-u, u Hrvatskom nogometnom savezu posežu za inozemnim rješenjem. To rješenje dolazi iz Francuske.

Tražeći Marićevog nasljednika, HNS se okrenuo dovođenju bivšeg francuskog prvoligaškog suca Betranda Layeca, 59-godišnjaka koji je kasnije vodio sudačku nogometnu organizaciju u Francuskoj, a radio je sa sucima i u Belgiji te na Cipru. Layec za sada još nije službeno imenovan, ali to se očekuje.

O njegovu dolasku u Hrvatsku pišu Sportske novosti. Očekuje se da će Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza stati iza prijedloga koji ima Marijan Kustić, predsjednik HNS-a, što bi 59-godišnjeg Francuza postavilo na čelo hrvatske nogometne sudačke organizacije.

NEW REFEREE ASSOCIATION COMMISSIONER!

It was reported a few months back that the new commissioner would be a foreign referee, and now we finally have a new one!

Bertrand Layec is the new HNL Referee Association commissioner!#HNL #Layec pic.twitter.com/irWtqGAthE

— Croatian Football (@CroatiaFooty) July 17, 2024